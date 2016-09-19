Динамо впервые за 19 лет проиграло два домашних матча ЧУ подряд

Об этом пишет Спорт Арена.

Последний раз динамовцы дважды подряд уступали соперникам в чемпионате Украины на своем поле еще в 1997 году, проиграв донецкому Металлургу (0:1) и Карпатам (0:1).

Читайте такжеРебров: "С чего вы взяли, что "Динамо" в кризисе?

Кроме этого впервые за четыре года Динамо не может победить в трех матчах Премьер-лиги подряд. В 2012 году бело-синие уступили Днепру (1:2) в 11-м туре УПЛ, затем потерпели поражение от Металлиста (1:3) и не смогли набрать три очка в поединке с Ильичевцем (0:0).

Поражение от Зари опустило киевлян на 3-ю позицию в текущем чемпионате Украины. Налаживать ситуацию подопечные Сергея Реброва попытаются в матче с Олимпиком в 9-м туре УПЛ.