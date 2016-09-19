Динамо впервые за 19 лет проиграло два домашних матча ЧУ подряд
01:56, 19 сентября 2016Футбол
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В следствие поражения от "Зари" в матче 8-го тура УПЛ (0:1) "Динамо" проиграло во второй раз кряду в домашних встречах чемпионата Украины текущего сезона.
фото: УНИАН
Об этом пишет Спорт Арена.
Последний раз динамовцы дважды подряд уступали соперникам в чемпионате Украины на своем поле еще в 1997 году, проиграв донецкому Металлургу (0:1) и Карпатам (0:1).
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Кроме этого впервые за четыре года Динамо не может победить в трех матчах Премьер-лиги подряд. В 2012 году бело-синие уступили Днепру (1:2) в 11-м туре УПЛ, затем потерпели поражение от Металлиста (1:3) и не смогли набрать три очка в поединке с Ильичевцем (0:0).
Поражение от Зари опустило киевлян на 3-ю позицию в текущем чемпионате Украины. Налаживать ситуацию подопечные Сергея Реброва попытаются в матче с Олимпиком в 9-м туре УПЛ.
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