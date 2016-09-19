Мадридский "Реал" удержал лидерство в чемпионате Испании

Мадридский "Реал" сохранил лидерство в чемпионате испанской Ла Лиги после матчей 4-го тура.

Сегодня команда Зинедина Зидана, игравшая без травмированных лидером Криштиану Роналду и Гарета Бэйла, победила на выезде барселонский "Эспаньол" со счетом 2:0. Голами отличились Хамес Родригес и Карим Бензема.

Преследователь мадридцев "Барселона" вчера в гостях разгромила "Леганес" со счетом 5:1. Дубль сделал Лионель Месси, а по одному голу в ворота соперников отправили Луис Суарес, Неймар и Рафинья.

Вслед за "Реалом" и "Барселоной" в турнирной таблице следуют "Лас-Пальмас", мадридский "Атлетико" и "Севилья".

Также отметим, что вчера состоялся матч между двумя командами, в которых выступают украинцы - "Бетисом" и "Гранадой". Роман Зозуля и Артем Кравец появились в составах своих команд во втором тайме и не смогли изменить счет встречи - 2:2.

Эспаньол - Реал 0:2 (0:1)

Голы: Родригес (45+2), Бензема (71).

Леганес – Барселона - 1:5 (0:3)

Голы: Габриэль (80) – Месси (15, 55, с пенальти), Суарес (31), Неймар (44), Рафинья (64).