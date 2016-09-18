Ребров: "С чего вы взяли, что "Динамо" в кризисе?"

Главный тренер киевского "Динамо" считает, что его подопечным в матче с луганской "Зарей" не хватило мотивации. Об этом он сказал на послематчевой пресс-конференции, сообщает Sport Arena.

"Конечно, я бы сейчас не отказался от качественного нападающего. Те, кто выходит сегодня, не показывают того рвения, которое нужно. А игроки, которые ушли, сами хотели уйти", - сказал Ребров.

"Все расстроены результатом, игрой. Сегодня, если смотреть на поле, мы видели две равных команды. Потеряли очки на старте чемпионата, но я надеюсь, что мы исправим ситуацию дальше. "Заря" грамотно оборонялась, мы не били по воротам. В этом проблема и, в первую очередь, моя", - считает специалист.

При этом, Ребров добавил, что собирается работать в "Динамо" как минимум до окончания своего контракта, но поймет, если руководство клуба отправит его в оставку.

"Задачи ставит президент клуба. Моя задача — выигрывать в каждом матче. Мы будем продолжать работать, улучшать качество игры. Я буду работать до конца. Если президент скажет "спасибо и до свидания", то я приму это", - сказал тренер киевлян.

Ребров также выразил мнение, что "Динамо", которое довело свою безвыигрышную серию до четырех матчей, не находится в кризисе.

"Кризисное состояние "Динамо"? С чего вы взяли, что мы в кризисе? Я не считаю, что мы в кризисе", - добавил наставник команды.

Как сообщал УНИАН, сегодня "Динамо" уступило луганской "Заре" со счетом 0:1 и опустилось на третье место в турнирной таблице чемпионата Украины.