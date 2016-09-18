УПЛ. Гол Тайсона принес "Шахтеру" победу над "Ворсклой"

Донецкий "Шахтер" победил на выезде полтавскую "Ворсклу" матче 8-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 0:1.

На протяжении всей игры гости владели ощутимым перевесом и создали массу голевых моментов, чтобы снять интригу о победителе встречи задолго до финального свистка. Тем не менее, "горнякам" удалось забить лишь один гол.

На 54-й минуте голевую засуху прервал Тайсон, который после неудачного выноса мяча в исполнении "Ворсклы" пробил примерно с центра штрафной площадки в левый угол ворот Дмитрия Непогодова.

Таким образом, "Шахтер" набрал 22 очка и теперь опережает в чемпионате ближайшего преследователя луганскую "Зарю" на пять баллов.

Ворскла (Полтава) - Шахтер (Донецк) - 0:1

Гол: Тайсон (54);

В: Непогодов, Пердута, Пилявский, Дитятьев, Симинин, Чеснаков, Ткачук (Скляр, 32), Турсунов (Бартулович, 85), Хлебас, Кобахидзе, Коломоец (Ребенок, 69);

Ш: Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий (Кучер, 49), Исмаили, Малышев, Фред, Марлос (Бернард, 85), Дентиньо, Тайсон, Эдуардо (Степаненко, 90+4).

Предупреждения: Дитятьев, Скляр - Фред, Кобин, Дентиньо.