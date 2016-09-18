УПЛ. "Динамо" проиграло "Заре" и опустилось на третье место в турнирной таблице

Киевское "Динамо" уступило луганской "Заре" в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги. Матч завершился со счетом 0:1.

"Динамо" в течение матча владело территориальным преимуществом, но более острые голевые моменты создавала "Заря". В частности, в первом тайме лишь штанга спасла ворота Александра Шовковского после удара Эдуарда Соболя.

Победный гол "Заря" забила на третьей добавленной минуте, когда гостям удалась контратака, которую завершил точным ударом Евгений Опанасенко.

После этого матча "Заря" обошла "Динамо" в турнирной таблице чемпионата Украины. У "Зари" 17 очков, у "Динамо" - 16 баллов. Лидером остается донецкий "Шахтер", набравший в восьми турах 22 очка.

Динамо (Киев) - Заря (Луганск) - 0:1 (0:0)

Гол: Опанасенко (90+3)

Д: Шовковский, Макаренко (Морозюк, 85), Вида, Хачериди, Антунеш, Рыбалка, Цыганков (Гусев, 59), Буяльский, Гармаш, Гонсалес (Беседин, 73), Гладкий.

З: А. Шевченко, Каменюка (Петряк, 46), Форстер, Сиваков, Опанасенко, Гордиенко, Гречишкин, Караваев, Липартия (Любенович, 63), Соболь, Кулач.

Предупреждения: Беседин.