Премьер-лига. Динамо - Заря: онлайн-трансляция (видео)

Сегодня в матче 8-го тура украинской футбольной Премьер-лиги киевское "Динамо" принимает на НСК "Олимпийский" луганскую "Зарю".

Обе команды посреди недели выступали в еврокубках, и вряд ли могут быть довольны своими результатами. Правда, если "Заря" может расстраиваться упущенной победой над "Фенербахче" и по-прежнему гордиться собой за добытую ничью, то у "Динамо" поводов для радости меньше.

Киевляне во вторник дома проиграли "Наполи" в Лиге чемпионов и таким образом продлили свою безвыигрышную серию до трех матчей. Ранее, как известно, команда Сергея Реброва уступила "Ворскле" и сыграла вничью с "Шахтером".

Сегодня "Динамо" постарается прервать неудачи, но сделать им это будет непросто. Дело не только в сопернике, который заслуженно занимает третье место в турнирной таблице, но и в собственных кадровых проблемах - из-за травмы киевлянам точно не помогут Данило Силва и Андрей Ярмоленко. Кроме того, Мораес и Сергей Сидорчук дисквалифицированы и также пропускают встречу с "Зарей".

Словом, Реброву было непросто выбрать состав на игру. В результате, он впервые в сезоне доверил место в старте форварду Александру Гладкому и полузащитнику Виктору Цыганкову, который хорошо проявил себя в игре с "Наполи". Также отмечаем возвращение в основу португальца Антунеша.

Проблемы "Зари" перед матчем - традиционные. В сентябре луганская команда начала тяжелый марафон, во время которого будет выступать в Лиге Европы, а в чемпионате играть с лучшими командами Премьер-лиги. При таком тяжелом графике у луганчан может не хватить кадровых ресурсов, чтобы поддерживать высокий уровень игры в двух турнирах. Первый экзамен у "Зари" сегодня - будет любопытно посмотреть, насколько подопечные Юрия Вернидуба будут готовы физически к игре в Киеве после изнурительной встречи с "Фенербахче".

Букмекеры считают явным фаворитом матча "Динамо". На победу киевлян перед игрой можно поставить с коэффициентом до 1,45, а на успех "Зари" - до 8,5. Ничья в этой встрече оценивается с коэффициентами до 5,1.

Матч "Волынь" - "Александрия" начнется на НСК "Олимпийский" в 19:30.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".