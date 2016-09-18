АПЛ. "Манчестер Юнайтед" потерпел третье поражение кряду, "Челси" проиграл "Ливерпулю"

"Манчестер Сити" продолжает лидировать в английской футбольной Премьер-лиге после того, как победил в домашнем матче 5-го тура "Борнмут" со счетом 4:0.

Команда Хосепа Гвардиолы до сих пор идет без поражений в чемпионате.

В то же время конкуренты "Сити" в борьбе за чемпионский титул очки потеряли. "Челси" дома уступил "Ливерпулю" со счетом 1:2, а "Манчестер Юнайтед" сенсационно проиграл "Уотфорду" 1:3, потерпев третье поражение кряду после неудачи в дерби и игре Лиги Европі с "Фейенордом".

Также отметим, что действующие чемпионы Англии "Лестер" добыли вторую победу в сезоне, обыграв "Бернли" со счетом 3:0.

Челси - Ливерпуль - 1:2 (0:2)

Голы: Диего Коста (62) - Ловрен (17), Хендерсон (36).

Манчестер Сити - Борнмут - 4:0 (2:0)

Голы: Де Брюйне (15), Ихеаначо (25), Стерлинг (48), Гюндоган (66).

Уотфорд - Манчестер Юнайтед - 3:1 (1:0)

Голы: Капу (34), Цунига (84), Дини (90) - Рашфорд (62).

Халл Сити - Арсенал - 1:4 (0:1)

Голы: Снодграсс (79) - Алексис Санчес (17, 83), Уолкотт (55), Джака (90).

Лестер - Бернли - 3:0 (1:0)

Голы: Шлимани (45, 48), Ми (78, в свои ворота)

Эвертон - Миддлсбро - 3:1 (3:1)

Голы: Барри (24), Коулмэн (42), Лукаку (45) - Стекеленбург (21, в свои ворота).

На данный момент "Манчестер Сити" с 15 очками является единоличным лидером чемпионата Англии. На второе место с 13 баллами вышел "Эвертон", а третью позицию сегодня может занять "Тоттенхэм" - для этого ему необходимо победить в домашнем матче "Сандерленд" и набрать 12 очков.

"Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Челси" на данный момент имеют по 10 баллов.