УПЛ. "Волынь" упустила победу над "Александрией" (видео)

Луцкая "Волынь" не смогла удержать победу в домашнем матче 8-го тура украинской Премьер-лиги с "Александрией". Матч завершился со счетом 1:1.

На 27-й минуте хозяева открыли счет в матче, когда Сергей Петров замкнул прострел с фланга от Артема Дудика. После этого преимуществом в матче владели гости, хотя голевых моментов в игре они создали немного.

"Александрии" удалось отыграться в 91-й минуте встречи - точным ударом с близкого расстояния отличился Артем Полярус.

Таким образом, обе команды после этой игры не сдвинулись в турнирной таблице Премьер-лиги. Луцкая команда осталась на 11-м месте, "Александрия" - на седьмом.

Волынь (Луцк) - Александрия - 1:1 (1:0)

Голы: Петров (28) - Полярус (90+1);

В: Кичак, Романюк, Шабанов, Горопевшек, Логинов, Чепелюк (Задерецкий, 77), Герасимюк, Дудик (Никитюк, 89), Хомченко, Мемешев, Петров;

Ал: Новак, Чеботаев, Шендрик, Гитченко (Басов, 36), Цуриков, Запорожан, Огиря (Пономарь, 64), Леонов (Полярус, 74), Грицук, Старенький, Яремчук;

Предупреждения: Герасимюк, Горопевшек, Хомченко - Огиря.