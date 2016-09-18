Премьер-лига. Волынь - Александрия: онлайн-трансляция (видео)

Сегодня в матче 8-го тура украинской футбольной Премьер-лиги луцкая "Волынь" принимает на родном стадионе "Александрию".

По итогам первых семи туров "Александрия" находится на седьмой позиции, набрав девять очков. В случае победы над "Волынью" команда из Кировоградской области может подняться в Топ-6 турнирной таблицы, но для этого подопечным Владимира Шарана также необходимо, чтобы в параллельной встрече полтавская "Ворскла" уступила донецкому "Шахтеру".

"Волынь" пока что решает задачи другого уровня. На данный момент команда Виталия Кварцяного набрала четыре очка и всего одну победу - над кропивницкой "Зиркой" в 4-м туре. В результате, сейчас лучане находятся на предпоследнем 11-м месте в чемпионате, и победа над "Александрией" может поднять их всего на одну строчку вверх.

Букмекеры считают фаворитом матча гостей. На победу "Александрии" можно поставить с коэффициентом до 2,25, а на успех "Волыни" - до 4,0. Ничья в этой встрече оценивается с коэффициентами до 3,4.

Матч "Волынь" - "Александрия" начнется на луцком стадионе "Авангард" в 14:00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".