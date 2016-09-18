Бременский "Вердер" отправил в отставку украинского тренера Скрипника

Немецкий "Вердер" из Бремена принял решение уволить украинца Виктора Скрипника с поста главного тренера команды. Об этом сообщается на официальном сайте "Вердера".

Вместе с ним в отставку отправлены ассистенты тренера Торстен Фрингс и Флориан Кохфельдт.

По итогам первых трех туров немецкой Бундеслиги "Вердер" занимает последнее место в турнирной таблице. Команда Скрипника проиграла мюнхенской "Баварии" со счетом 0:6, "Аугсбургу" - 1:2 и менхенгладбахской "Боруссии" - 1:4. Перед этим бременцы вылетели из Кубка Германии, уступив любительской команде.

Напомним, Скрипник возглавил "Вердер" в октябре 2014 года. Сезон 2014/15 клуб завершил на 10-м месте, а в минувшем чемпионате лишь в последнем туре смог спастись от вылета и финишировал на 13-й позиции.

Виктор Скрипник - единственный украинский тренер, который возглавлял команду из Топ-5 европейских чемпионатов.