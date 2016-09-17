"Днепр" проиграл "Звезде" пропустив гол на последней минуте матча Премьер-лиги

В Днепре завершился матч 8-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимал "Звезду" (Кропивницкий) и проиграл, пропустив гол на последней минуте.

Игра завершилась со счетом 0:1.

Матч проходил в равной борьбе, с небольшим территориальным преимуществом хозяев поля, которое, впрочем, они так и не сумели реализовать. А в самой концовке, на добавленной арбитром 90+4-й минуте, своим шансом воспользовались гости. Контратака гостей левым флангом завершилась прострелом Зубкова, который замкнул Мойя ударом с линии вратарской.

Ранее сегодня "Сталь" на своем поле проиграла "Олимпику" со счетом 2:3, а "Карпаты" и "Черноморец" мыграли ничью - 0:0.

Как сообщал УНИАН, еще три матча 8-го тура Премьер-лиги состоятся в воскресенье, 18 сентября.