"Карпаты" и "Черноморец" сыграли вничью в матче Премьер-лиги

Во Львове завершился матч 8-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимали одесский "Черноморец" и сыграли вничью.

Игра завершилась со счетом 0:0.

Матч во Львове проходил в невысоком темпе с небольшим количеством голевых моментов. Львовяне имели преимущество, но воплотить его хотя бы в один гол так и не сумели.

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Таким образом, "Карпаты" набрали 5-е очко в сезоне, но, с учетом дисциплинарного наказания перед началом сезона у них остается в таблице отрицательное число - "-1".

У "Черноморца" теперь 13 очков и он делит 4-5 места с донецким "Олимпиком".

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером состоится матч УПЛ "Днепр" - "Звезда".