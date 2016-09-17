"Олимпик" в гостях обыграл "Сталь" в меньшинстве

В Днепре завершился матч 8-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Сталь" из Каменского принимала донецкий "Олимпик" и проиграла со счетом 2:3, сообщает официальный сайт турнира.

Матч закончился со счетом 2:3.

В этой игре гости открыли счет ближе к концу первого тайма. На 35-й минуте Антон Поступаленко получил мяч в штрафной, на замахе обыграл защитника и несильным ударом отправил мяч в ворота.

Основные события матча разворачивались после перерыва. На 60-й минуте Андрей Богданов увеличил преимущество дончан, отлично исполнив штрафной - мяч после его удара влетел точно в девятку. Спустя 10 минут "Сталь" сократила разрыв в счете до минимума - Пашаев скатил мяч под удар Карасюку, тот пробил, и после его сильного крученого удара мяч влетел в ворота. А спустя еще 3 минуты, на 73-й, разницу в два мяча в пользу "Олимпика" восстановил Сергей Гринь. После длинной передачи Гринь на скорости выиграл борьбу у Стаменковича, вошел в штрафную и низовым ударом отправил мяч в сетку - 3:1.

Уже в добавленное арбитром время, на 90+3 минуте, Сильвано Комвалиус забил второй гол "Стали", но лишь сократил преимущество "Олимпика" до минимума. Спасти даже ничью хозяева поля не сумели.

Таким образом, "Олимпик" набрал в таблице 13 очков и вышел на 4-е место,обойдя полтавскую "Ворсклу" и одесский "Черноморец" (по 12). В свою очередь, "Сталь" осталась с 6-ю баллами на 9-м месте в таблице.

Как сообщал УНИАН, позже в субботу состоятся матчи "Карпаты" - "Черноморец" и "Днепр" - "Звезда".