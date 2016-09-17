Премьер-лига, 8-й тур, "Днепр" - "Звезда": онлайн-трансляция

Сегодня в Днепре проходит матч 8-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимает "Звезду" из Кропивницкого.

Встречаются команды, которые занимают 8-е и 11-е места в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне "Днепр" выиграл 2 матча при 2 ничьих и 3 поражениях. У команды 9 забитых голов при 10 пропущенных - типичные показатели середняка турнирной таблицы.

В свою очередь, "Звезда" занимает предпоследнее, 11-е место, в таблице. В активе команды 1 победа, при 1 ничьей и 5 поражениях. Команда набрала всего 4 балла, но опережает аутсайдера "Карпаты" на 6 баллов, так как у львовян "-2" балла из-за дисциплинарных санкций.

На котировках букмекерских контор "Днепр" является фаворитом с явным преимуществом. На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1,52 к 1, в то время как на ничью - 4,03 к 1, а на победу "Звезды" - 5,41 к 1.

Матч "Днепр" - "Звезда" начнется в Днепропетровске в 19.30.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".