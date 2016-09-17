Премьер-лига, 8-й тур, "Карпаты" - "Черноморец": видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове проходит матч 8-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают одесский "Черноморец".

Встречаются команды, которые находятся на 12-м и 5-м местах в турнирой таблице УПЛ.

"Карпаты", которые начинали сезон с "-6" очков (дисциплинарное наказание), до сих пор не сумели выйти даже "в ноль". На счету команды 1 победа и 1 ничья при 5 поражениях, -2 балла. Соответственно, команда занимает последнее место в таблице с существенным отставанием от идущей предпоследней "Звезды" (Кропивницкий) в 6 баллов.

В свою очередь, "Черноморец" замыкает пятерку сильнейших команд турнира. Именно пятерка команд попадает в еврокубки на следующий сезон. На данный момент, на счету одесситов 4 победы при 3 поражениях - 12 очков.

Несмотря на положение в турнирной таблице, на котировках букмекерских контор фаворитом считаются "Карпаты". На победу львовян ставки принимаются с коэффициентом 2,02 к 1, на ничью - 3,17 к 1, а на победу "Черноморца" - 3,59 к 1.

Матч "Карпаты" - "Черноморец" начнется во Львове в 17.00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".