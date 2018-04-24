Украина в еврокубках: боль "Зари" и предсказуемость наших грандов

Если киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» практически ничем не удивили, потерпев предсказуемое поражение (в первом случае) и одержав уверенную победу (во втором), то луганская «Заря» заставила всех изрядно понервничать и выплеснуть немало эмоций. А гол соперника на 6-й добавленной минуте стал самым драматичным моментом всего 1-го тура у отечественных болельщиков. Тем не менее, команда стартовала более чем достойно, что не мог не отметить каждый, переживавший этот матч то ли у экранов телевизоров, то ли непосредственно, на стадионе в Одессе.

«Динамо»: игра без сверхусилий

Год назад групповой турнир ЛЧ команда Сергея Реброва начала с домашней ничьей против португальского «Порту», вырванной на последних минутах благодаря точному удару Буяльского – 2:2. Тогда киевляне также первыми вышли вперед, а затем дважды пропустили в собственные ворота. Но если прошлой осенью «Динамо» проявило характер и все-таки вырвало ничью, то теперь уйти от поражения киевляне не смогли.

Сергей Ребров приготовил своему итальянскому коллеге парочку сюрпризов. Сюрприз номер один – Виктор Цыганков на левом фланге полузащиты. Он сыграл считанные минуты за главную команду «Динамо» в этом сезоне. Тем не менее, Цыганков получил шанс дебютировать в ЛЧ. Ребров предпочел его Гусеву, Громову и Дерлизу Гонсалесу, каждый из которых способен сыграть на одном из флангов полузащиты. Неизвестно, как бы сыграли каждый из упомянутых выше опытных игроков, но нужно признать, что Цыганков каши не испортил. Задатки у него хорошие, с мячом он «на ты», а опыт – дело наживное. Если в него и дальше будут верить тренеры, в «Динамо» он уж точно не затеряется.

Еще один сюрприз от Реброва – появление Макаренко на правом фланге обороны. Как известно, Данило Силва вылетел из-за травмы, из-за чего выход в старте Морозюка казался безальтернативным. Запасной вариант – появление на этой позиции опытного Гусева. Но Ребров отдал предпочтение номинальному левому защитнику Макаренко, тогда как слева появился Антунеш. В остальном же состав «Динамо» был предсказуемым.

К сожалению, такой же предсказуемой была и игра «Динамо». Ребров приготовил сразу два кадровых сюрприза, но в игровом плане его команда не удивила. Да, игроки старалась, самоотдача была на высоком уровне, но ничего более киевляне сопернику не предложили. А ведь соперник был весьма и весьма квалифицированный…

Как и в матче с «Шахтером», киевляне открыли счет, а затем стали играть на удержание счета. В обоих случаях подобная тактика оказалась не просто рискованной - роковой. Нынешнему «Динамо» играть на удержание счета, что называется, категорически воспрещается. Ведь оборона команды далеко не безупречна. После продажи Драговича в немецкий «Байер» у Сергея Реброва в этой линии почти не осталось выбора, а тут еще и Данило Силва «не вовремя» травмировался. В итоге, в центре обороны нет альтернативы Хачериди и Виде, а они в игре с «Наполи» действовали далеко не безупречно. Плюс этот вечер явно не удался нашему заслуженном ветерану-голкиперу Шовковскому. В итоге мы получили два гола на ровном месте, а во втором тайме могли получить и больше.

После удаления Сидорчука, случившегося в середине второго тайма, стало ясно, что динамовцы могут спасти игру только благодаря случаю. Кстати, первую желтую карточку Сидорчук получил в самом начале игры за совсем необязательный фол в середине поля, а вторую – за симуляцию. И чтобы не говорили эксперты, обижаться Сидорчук может только сам на себя…

Что касается неаполитанцев, то и они провели далеко не лучший свой матч. Уход Игуаина, за которого «Ювентус» заплатил почти сто миллионов евро, не стал для «Наполи» трагедией. На его место тут же был подписан поляк Милек, знакомый нам по игре со сборной Польши. В своей предыдущей команде - голландском «Аяксе» - он считался большим талантом, а в «Наполи» сразу же принялся штамповать голы. Два из них влетели во вторник вечером в ворота Шовковского.

Если же говорить о впечатлении об игре в целом, то его можно описать одной фразой: более классная команда обыграла менее классную. Компенсировать отставание в мастерстве другими качествами динамовцы не смогли.

Теперь нужно наверстывать упущенное в гостевом матче против турецкого «Бешикташа», вырвавшего ничью у португальской «Бенфики» (1-1). И хотя единственный гол турки забили буквально перед финальным свистком, на ничью в Лиссабоне они наиграли. Можно не сомневаться, что выезд в Стамбул для «Динамо» будет невероятно сложным. И для победы нужно будет прикладывать сверхусилия.

«Заря» - достойный вызов гранду

А вот «Заря» свой матч против соперника из Турции уже отыграла. И вполне может быть довольна всем, кроме счета на табло одесского стадиона «Черноморец». Наверное, в футболе не бывает ничего более обидного, чем утерянная победа за считанные секунды до финального свистка.

Именно это случилось с «Зарей№ в ее дебютном матче на групповой стадии ЛЕ. Конечно, никто не ждал от луганчан в этом матче победы, но игра складывалась так, что взять полновесные три очка для подопечных Юрия Вернидуба было вполне реально.

Прежде всего нужно отметить саму «Зарю», сыгравшую на максимуме своих возможностей на сегодняшний день. Футболисты действовали максимально сконцентрировано, что им не всегда удается во внутреннем чемпионате. Вместе с тем, команда была хорошо подкована тактически. Игра «Фенербахче» была досконально изучена, а его сильные стороны нивелированы. Разумеется, что свои основные силы «Заря» сосредоточила на обороне собственных ворот, и свою задачу она выполнила. Почти… А тут еще удача улыбнулась в виде забитого гола. Такой гол, какой забил Дмитрий Гречишкин, без удачи забить просто невозможно.

В какой-то момент голландскому наставнику турецкой команды Дику Адвокату, возглавившему «Фенербахче» всего лишь месяц назад, пришлось выпускать на поле свою «тяжелую артиллерию» в лице ван Перси и Эменике. Ошибка «Зари» заключается в… элементарном отсутствии опыта. В том, что в заключительные 15 минут игроки слишком прижимались к своим воротам. Понятно желание луганчан сохранить победный счет. Но если до этого они постоянно выжимали соперника подальше от своей штрафной площадки, то в концовке уже сами практически не покидали ее пределов. Близость столь знаковой победы лишила луганчан спокойствия, и они не сумели довести дело до логичной по ходжу игры, но сенсационной по сути, победы.

А что касается шести переигранных минут вместо трех (на что указывали болельщики и эксперты), то у арбитра есть смягчающее обстоятельство в виде травмы голкипера украинского клуба Алексея Шевченко, которому оказывалась помощь как раз в компенсированное время. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы судья закончил встречу хоть немного раньше, но у него были все основания накинуть еще пару минут. И подождать, чем закончится та роковая атака «Фенера».

Кстати, сам «Фенербахче» ничем не удивил. Неслучайно стамбульский клуб провалил старт чемпионата Турции. Неслучайно он уступил французскому «Монако» в квалификации ЛЧ. И хотя Дик Адвокат, возглавивший команду как раз после этой неудачи, говорит, что он уже во всем разобрался и скоро «Фенербахче» заиграет в полную мощь, его слова все-таки кажутся бравадой. Да и способен ли Адвокат в свои 68 лет решать большие задачи – тоже большой вопрос. Уж давненько его команды (а у Адвоката их было немало) не показывали результатов высшего уровня. Не в пользу Адвоката и тот фактор, что большинство его подопечных – тоже угасающие звезды. Ван Перси, Шкртел и некоторые другие не могут прогрессировать в принципе. Но приглашение стареющих звезд – политика клуба, и тут Адвокат точно не виноват.

Возвращаясь к «Заре», нужно отметить правильное отношение Юрия Вернидуба к происходящему. Он пытается отвлечь своих подопечных от мыслей о силе соперников, хочет заставить их не думать о важности момента. Вернидуб подчеркивает, что ЛЕ для «Зари» – настоящий праздник, а значит игроки должны получать удовольствие и наслаждаться возможностью играть на таком уровне и против таких соперников. Судя по первой игре, Вернидуб к своим подопечным «достучался».

«Шахтер» - дежурная победа без эмоций

Из трех матчей с участием украинских команд этот был самый неинтересный. Отчасти в этом виноваты игроки «Коньяспора», также, как и «Заря», дебютировавших на таком уровне. Хозяева были слишком скованы и смотрели на «Шахтер» снизу вверх. Они думали исключительно об обороне, а вратарь горняков Андрей Пятов откровенно проскучал все 90 минут и в игру практически не вступал.

«Шахтер» тоже не «феерил» в этой игре. Ему было сложно бороться с эшелонированной обороной соперника и в какой-то момент показалось, что игра может так и закончиться всухую. Но стоило в некоторых эпизодах «Шахтеру» взвинтить темп, как турецкая оборона дала слабину и Факундо Ферейра забил победный гол.

Перед игрой были опасения относительно травмы Дарио Срна, который пропускал игру в Турции. Но теперь отсутствие капитана не столь болезненно, как во времена Луческу. Новый главный тренер безбоязненно поставил на его позицию очень продуктивно отыгравшего Богдан Бутко. Он и в обороне был надежен, и в атаку не забывал подключаться. К слову, голевой пас на Ферейро – тоже на счету Бутко. А что касается капитанской повязки, то ее в отсутствии Срны получил Кучер.

Это была победа, которая не вызвала каких-то особых эмоций. «Шахтер» победил на классе и подтвердил, что в таком квартете (плюс португальская «Брага» и бельгийский «Гент»), который образовался в результате жеребьевки Лиги Европы, у него априори не планируется серьезных трудностей. Если только «Шахтер» не создаст их себе сам…

Кирилл Стадниченко