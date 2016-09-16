"Звезда" представила новичков клуба

В Кропивницком представлены новички местной команды Премьер-лиги "Звезда", которые с сезона 2016/17 выступают в составе команды - Артем Фаворов, Федерико Перейра, Джонатан Мойя, Айтор Фернандес и Борха Екиса, сообщает клубная пресс-служба.

Игроки команды получили из рук президента Максим Березкина футболки со своей фамилией и номером. Фаворов получил футболку с номером 10, Перейра – 4, Мойя – 16, Фернандес – 17, а Екиса – 32.

Отныне капитаном команды будет Федерико Перейра, который был избран на общекомандных выборах. Вице-капитаном стал Максим Ковалев. Перейра заметил, что в роли капитана его задачей будет держать связь между новичками и старыми игроками.

Впереди у команды из Кропивницкого непростой выездной поединок против ФК «Днепр», который состоится в субботу, 17 сентября. Начало матча в 19:30.