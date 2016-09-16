"Шахтер" и сборная Украины будут проводить международные матчи в Харькове

Президент ФФУ Андрей Павелко анонсировал проведение в ближайшем будущем матчей Шахтера в еврокубках и поединка сборной Украины в Харькове, сообщает SportArena со ссылкой на Обозреватель.

В настоящий момент решением УЕФА проводить международные матчи в Харькове запрещено из-за близости к зоне проведения АТО.

«Находясь на конгрессе УЕФА в Афинах, я обсуждал этот вопрос с руководителями европейского футбола. В том числе общался с президентом ФИФА Джанни Инфантино», — заявил Павелко. Уверен, что уже в ближайшее время матчи еврокубков в Харькове сможет играть донецкий Шахтер. Кроме того, мы планируем проведение в городе международной игры с участием сборной Украины».

При этом речь идет не ранее, чем о весне следующего года. В частности, для проведения матчей "Шахтера" также будет необходимо получить специальное разрешение, так как клуб может играть только на заявленных стадионах (основной и резервный).

Напомним, что о своем намерении добиться снятия запрета Андрей Павелко рассказал еще накануне внеочередного конгресса УЕФА, на котором был избран новый президент союза в лице словенца Александера Чеферина.

Разрешения проводить матчи в еврокубков в Харькове наверняка очень ожидает Шахтер, который имеет проблемы с посещаемостью во Львове. В тоже время матч "Шахтер" – "Динамо" (1:1), состоявшийся в Харькове 9 сентября, лишь немного не добрал до аншлага на 40-тысячном стадионе Металлист.

Накануне Киев также получил право проведения финала Лиги чемпионов сезона-2017/18, который состоится 26 мая 2018 года на НСК Олимпийский.