Главный тренер "Зари" Вернидуб: "Остается смириться и работать дальше"

Главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал матч Лиги Европы, в котором его подопеные не смогли удержать победу над турецким "Фенербахче", сообщает Sport.ua.

"Прежде всего, хочу сказать слова благодарности своей команде, которая сегодня очень неплохо выглядела. Мы понимали, что мы играем с очень большим турецким клубом. В Турции не так много грандов: «Бешикташ», «Фенербахче», «Галатасарай». Мы маленький клуб, представляем регион, где сейчас идет война. Мы хотели подарить эту игру нашим болельщикам, фанатам и тем людям, которые нас поддерживают всюду: в Одессе, Запорожье, по всей Украине", - начал Вернидуб.

"Если взять игру, то те моменты, которые создал «Фенербахче» - их практически не было. Был момент в первом тайме с ударом головой после стандарта, и был эпизод во втором тайме, когда Соу продавил Рафаэля. Мы сыграли очень дисциплинировано, старались делать очень быстрый переход из обороны в атаку. Забив мяч, мы имели еще шансы, но не реализовали их, где-то не хватает технического мастерства, последней передачи. Пропускать мяч на 96-й минуте очень обидно, но нам остается только смириться, работать и шагать дальше", - прокомментировал тренер сам матч.

Говоря о качестве игры, Вернидуб заметил: "Мы очень маленький клуб и к сожалению у нас нет возможностей, как у наших соперников по группе. Мы играем теми ребятами, которые у нас есть. Где-то бывают спады, но мы должны это пережить. Раз мы играем в такой группе, то обязаны показать себя с лучшей стороны. Я перед этой игрой вспоминал матч в Роттердаме, с голландским "Фейеноордом". Так вот, из 11-ти игроков того состава у нас сегодня осталось трое. Каждые полгода нам приходится продавать по 2-3 футболиста, очень сложно строить команду в таких условиях".

Говоря о болельщиках, тренер заметил: "Я искренне благодарен украинскому городу Одесса! Делаю низкий поклон за то, что пришло столько болельщиков. Надеюсь, что в следующих играх их будет еще больше. Приходите, вы не пожалеете".

А говоря о плохом качестве игры «Фенербахче» заметил: «Фенербахче» - великий клуб в Турции, и то положение дел, которое сейчас у них – изменится в лучшую сторону. Дайте тренеру время, он один из лучших в мире. Хоть мы и соперники, но я бы пожелал удачи им и в Лиге Европы, и в чемпионате Турции".

Как сообщал УНИАН, "Заря" сыграла с "Фенербахе" вничью 1:1, пропустив решающий гол на 6-й добавленной к основному времени матча минуте.