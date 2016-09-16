Игроки "Шахтера": "Соперник хорош, но невозможно 90 минут бегать и защищаться"

Футболисты донецкой команды прокомментировали матч с «Коньяспором» в рамках 1-го тура Лиги Европы УЕФА, сообщает официальный сайт команды.

В частности, полузащитник команды Тарас Степаненко отметил: "Нам противостояла хорошо подготовленная, грамотная команда, которая умеет неплохо обороняться. «Коньяспор» знает, как закрывать зоны. Но невозможно все 90 минут бегать и безошибочно защищаться. В первом тайме у нас было два-три хороших момента, но здорово сыграл вратарь. У соперника же, по сути, был всего один шанс отличиться, когда после удара головой мяч попал в штангу. Они пытались использовать свои козыри: надежно действовать у своих ворот и проводить контратаки. Однако мы не дали им сыграть в свой футбол и нашли собственный момент. «Шахтер» два тайма полностью контролировал ход поединка. Забей мы раньше, матч складывался бы легче. Мой дальний удар? Конечно, хотелось забить, но здорово сыграл вратарь. Думаю, он один из героев сегодня".

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Защитник «Шахтера» Александр Кучер отметил: "Эмоции только положительные. Игра получилась непростой. «Коньяспор» на протяжении всего матча умело защищался, закрывал зоны, но, к счастью, нам удалось вскрыть их оборону. Мы знали, что турки будут действовать именно в таком ключе и сделают ставку на стандартные положения и контратаки. Хочется поздравить нашу команду и поблагодарить ребят за то, что они не свалились на навал, а продолжали гнуть свою линию и диктовать условия. В итоге мы добились положительного результата. Особо отметил бы зрителей. Намного приятнее выходить на поле при переполненных трибунах, неважно где: дома или на выезде. Было очень здорово играть при такой атмосфере".

А другой защитник Богдан Бутко заметил: "Это была моя первая игра в Лиге Европы. Поначалу немного сказывалось волнение. Да и соперник садился слишком низко, из-за чего не всегда получалось сделать точный последний пас. В перерыве тренер просил действовать в том же ключе и сказал, что все будет хорошо. Моя задача при такой игре – делать как можно больше нацеленных передач, в частности, на Факундо. Один раз получилось, и я доволен, что помог «Шахтеру» добиться победы. В целом я очень рад! Всегда мечтал играть за родную команду на самом высоком уровне".

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" выиграл у турецкого "Коньяспора" со счетом 1:0 в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.