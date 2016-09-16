Главный тренер "Шахтера" Фонсека: "У нас было 73 процента владения мячом, отличный матч"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал матч 1-го тура Лили Европы против "Коньяспора", отметив, что его команда полностью контролировала гтстевую иру в турецкой Конье, сообщает официальный сайт горняков.

"Мы сегодня провели отличный матч по очень тяжелому сценарию, который бывает в футболе. Соперник действовал близко к своей штрафной и был полностью закрыт в обороне. При такой игре порой очень сложно найти пространство. Тем не менее мы его искали и хорошо держали мяч. При столь тяжелом сценарии мы создали огромное количество моментов. Если не ошибаюсь, у нас было 73 процента владения мячом, что, в принципе, нелегко в выездном поединке. Думаю, сегодняшнюю победу мы полностью заслужили. Не давали сопернику создавать каких-либо опасных моментов. Повторюсь, мы провели отличный матч", - начал Фонсека.

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Гооворя о тактике своей команды, Фонсека отметил: "У нас есть несколько вариантов начала атаки. В случае, когда Степаненко очень низко опускался в защиту и играл в одной линии с Ракицким и Кучером, для нас очень важно разыгрывать втроем. Тогда открываются центральные защитники, крайние выходят, а место центральных занимает один из полузащитников.

А говоря о сопернике, отметил: "Прежде всего позвольте мне сказать об атмосфере, царившей сегодня на стадионе. Играть при таких болельщиках – что-то фантастическое. Если же говорить о «Коньяспоре», это отличная, сильная команда с хорошей организацией обороны. Также она очень сильна в контратаках. «Коньяспор» еще не проиграл ни одного матча в чемпионате Турции. Он провел отличный поединок с «Бешикташем». Думаю, это о многом говорит. Также я хочу поблагодарить вас от имени ФК «Шахтер» за то, как вы нас тепло приняли здесь.

Как сообщал УНИАН, матч завершился победой "Шахтера" со счетом 1:0. Единственный гол на 76-й минуте матча забил Факкундо Феррейра.