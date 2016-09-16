"Играли круто": реакция соцсетей на матчи "Шахтера" и "Зари" в Лиге Европы
Самые интересные высказывания болельщиков и экспертов о матчах Лиги Европы в сети.
В Конье (Турция) завершился матч 1-го тура Лиги Европы УЕФА, в котором "Коньяспор" принимал донецкий "Шахтер" и проиграл со счетом 0:1. Судьба матча была решена в середине второго тайма.
Украинская команда имела преимущество на протяжении всего матча, но чересур плотная защита хозяев поля не позволяла горнякам создавать по-настоящему острые моменты.
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Тем не менее, один из них все-таки возник и привел к голу. На 76-й минуте Факундо Феррейра эффектным ударом головой замкнул подачу Бутко с фланга - 1:0.
А вот "Заря" упустила победу над "Фенербахче" на последней минуте матча Лиги Европы.
Судьба матча была решена в самой концовке второго тайма. Игра проходила с переменным преимуществом в довольно быстром темпе, где обе команды имели немало шансов на успех.
Игра завершилась со счетом 1:1.
@frankov11 Мне почему-то вспомнился матч Карпаты-Галатасарай. Может в этот раз должок вернулся в обратную сторону?— Марков (@re_markov) 15 сентября 2016 г.
Совершенно отчаянное настроение. За что? Заря, держись! Чем помочь - не знаю... Объяснить - тоже не могу.— Артем Франков (@frankov11) 15 сентября 2016 г.
Бодя Бутко - "Містер Ассист"