"Играли круто": реакция соцсетей на матчи "Шахтера" и "Зари" в Лиге Европы

В Конье (Турция) завершился матч 1-го тура Лиги Европы УЕФА, в котором "Коньяспор" принимал донецкий "Шахтер" и проиграл со счетом 0:1. Судьба матча была решена в середине второго тайма.

Украинская команда имела преимущество на протяжении всего матча, но чересур плотная защита хозяев поля не позволяла горнякам создавать по-настоящему острые моменты.

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Тем не менее, один из них все-таки возник и привел к голу. На 76-й минуте Факундо Феррейра эффектным ударом головой замкнул подачу Бутко с фланга - 1:0.

А вот "Заря" упустила победу над "Фенербахче" на последней минуте матча Лиги Европы.

Судьба матча была решена в самой концовке второго тайма. Игра проходила с переменным преимуществом в довольно быстром темпе, где обе команды имели немало шансов на успех.

Игра завершилась со счетом 1:1.

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