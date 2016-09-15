"Шахтер" одержал победу в стартовом матче Лиги Европы над турецким "Коньяспором"

В Конье (Турция) завершился матч 1-го тура Лиги Европы УЕФА, в котором "Коньяспор" принимал донецкий "Шахтер" и проиграл со счетом 0:1.

Судьба матча была решена в середине второго тайма.

Украинская команда имела преимущество на протяжении всего матча, но чересур плотная защита хозяев поля не позволяла горнякам создавать по-настоящему острые моменты. Тем не менее, один из них все-таки возник и привел к голу.

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На 76-й минуте Факундо Феррейра эффектным ударом головой замкнул подачу Бутко с фланга - 1:0.

В оставшееся время игры горняки уверенно довели дело до победы.

В параллельном матче Группы Н португальская "Брага" и бельгийский "Гент" сыграли вничью - 1:1.

Матчи второго тура группового этапа ЛЕ состоятся в четверг, 29 сентября.