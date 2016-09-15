"Заря" упустила победу над "Фенербахче" на последней минуте матча Лиги Европы

В Одессе завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором луганская "Заря" принимала турецкий "Фенербахче" из Стамбула и сыграла вничью - 1:1.

Судьба матча была решена в самой концовке второго тайма.

Игра проходила с переменным преимуществом в довольно быстром темпе, где обе команды имели немало шансов на успех. А первым результативным моментом игры стал эпизод на 52-й минуте.

После передачи Никиты Каменюки его партнер Желько Любенович скинул мяч под удар Дмитрию Гречишкину, который пробил точно под перекладину.

В оставшееся время луганчане больше старались сосредоточиться на сохранении победного результата, чем пытаться увеличить его. Но, в концовке, когда уже казалось, что матч катится к минимальной победе украинской команды, более искушенный в играх на евроарене соперник сумел дожать оборону лучганчан и добиться ничьей.

На 6-й добавленной к основному времени матча минуте Симон Кьер сначала пробил в "стенку". Мяч снова отскочил к Кьеру, который из того же сектора отправил мяч в левый от себя угол, точно в ворота - 1:1.

В другом матче Группы А голландский "Фейеноорд" из Роттердама обыграл английский "Манчетсер Юнайтед" со счетом 1:0.