В центре Одессы украинские ультрас напали на турецких болельщиков, есть пострадавшие
В центре Одессы украинские ультрас избили турецких болельщиков перед матчем Лиги Европы между турецким клубом «Фенербахче» и луганской «Зарей», есть пострадавшие.
Инцидент произошел сегодня вечером на улице Дерибасовской, сообщила УНИАН в. и. о. заместителя начальника отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Анастасия Якубенко.
«По предварительным данным, в столкновении участвовали порядка 20 человек. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства прецедента устанавливаются», - сказала Якубенко.
Как передает корреспондент УНИАН со ссылкой на слова очевидцев, группа примерно из 12-15 ультрас с фаерами напала на фанатов турецкого футбольного клуба «Фенербахче», команда которого прибыла в Одессу для участия в матче с «Зарей». Иностранцы отдыхали в одном из кафе.
По мнению очевидцев, нападавшие – болельщики «Зари».
«Иностранцы получили травмы, много пострадавших, у некоторых разбиты головы», - рассказал УНИАН один из очевидцев.
Матч "Заря" - "Фенербахче" должен начаться сегодня в 20.00 на стадионе «Черноморец».