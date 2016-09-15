В центре Одессы украинские ультрас напали на турецких болельщиков, есть пострадавшие

Инцидент произошел сегодня вечером на улице Дерибасовской, сообщила УНИАН в. и. о. заместителя начальника отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Анастасия Якубенко.

«По предварительным данным, в столкновении участвовали порядка 20 человек. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства прецедента устанавливаются», - сказала Якубенко.

Как передает корреспондент УНИАН со ссылкой на слова очевидцев, группа примерно из 12-15 ультрас с фаерами напала на фанатов турецкого футбольного клуба «Фенербахче», команда которого прибыла в Одессу для участия в матче с «Зарей». Иностранцы отдыхали в одном из кафе.

По мнению очевидцев, нападавшие – болельщики «Зари».

«Иностранцы получили травмы, много пострадавших, у некоторых разбиты головы», - рассказал УНИАН один из очевидцев.

Матч "Заря" - "Фенербахче" должен начаться сегодня в 20.00 на стадионе «Черноморец».