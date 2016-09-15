Лига Европы. "Коньяспор" - "Шахтер" - 0:1: онлайн-трансляция

Сегодня в Конье (Турция) состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором "Коньяспор" примет на своем поле донецкий "Шахтер".

Накануне старта группового этапа Лиги Европы «Шахтер», в отличие от соперника, провел уже 7 игр внутреннего чемпионата. Команда Паулу Фонсеки лидирует в турнирной таблице, на 3 очка опережая киевское «Динамо» - 19 баллов.

В свою очередь, "Коньяспор" неплохо стартовал в новом чемпионате страны. Команда не потерпела ни одного поражения, набрав 5 очков. В 1-м туре подопечные Айкута Коджамана разошлись миром с «Ризеспором» (1:1), затем сыграли вничью с "Бешикташем" (2:2), а накануне противостояния с «горняками» победили "Антальяспор" со счетом 3:1. В последней встрече дублем отметился Эмер Али Шахинер, а еще один мяч оформил самый возрастной футболист "Коньяспора" – 33-летний Димитар Рангелов.

В прошлом сезоне "Коньяспор" стал бронзовым призером чемпионата Турции. Этот результат позволил избежать квалификации и напрямую попасть в группу Лиги Европы. Отметим, что домашний поединок с «Шахтером» для «бело-зеленых» по-настоящему исторический: они дебютируют в еврокубках.

Всего «горняки» провели 7 матчей с турецкими клубами в еврокубках ("Антальяспор", "Сивасспор", "Фенербахче" и "Истанбул Башакшехир"). Шесть из них завершились победами дончан, еще в одном случае была зафиксирована ничья. Разница мячей: 13–1.

Для "Шахтера" это 18-й сезон в Лиге Европы/Кубке УЕФА.

"Коньяспор" – пятый соперник из Турции для дончан в еврокубках.

На котировках букмекерских контор "Шахтер" является явным фаворитом. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1,68 к 1, в то время как на нчиью - 3,66 к 1, а на победу "Коньяспора" - 4,97 к 1.

Матч "Коньяспор" - "Шахтер" начнется в 22.05 по киевскому времени.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Украина".

Здравствуйте, уважаемые болельщики!

Ранее стали известны стартовые составы команд.

Ожидаемо травмированного капитана "горняков" Дарио Срну заменил Богдан Бутко. Также отметим, отсутствие в стартовом составе бразильца Тайсона.



Состав "Шахтера": 30. Пятов, 2. Богдан Бутко, 5. Алексанлр Кучер, 44. Ярослав Ракицкий, 31. Исмаили, 6. Тарас Степаненко, 8. Фред, 10. Бернард, 11. Марлос, 74. Виктор Коваленко, 19. Факундо Феррейра.

Запасные: 26. Никита Шевченко, 9. Дентиньо, 14. Василий Кобин, 17. Максим Малышев, 18. Иван Ордец, 22. Эдуардо, 28. Тайсон.

Состав "Коньяспора": 30. Серкан Кырынтылы, 89. Нейц Скубич, 4. Али Туран, 3. Барри Дуглас, 26. Ягош Вукович, 8. Али Чамдалы, 6. Йенс Йонссон, 7. Эмер Али Шахинер, 18. Амир Хаджиахметович, 10. Рияд Баич, 11. Дени Милошевич.

Отметим, что сегодня "Заря" не смогла удержать победу над "Фенербахче" в своем матче Лиги Европы. Турки спасли для себя ничью на последней минуте - 1:1.

"Шахтер" и "Коньяспор" уже вышли на поле и слушают гимн Лиги Европы.

Матч начался!

1. "Шахтер" на первой минуте игры взял мяч под свой контроль.

2. "Коньяспор" развивал атаку по левому флангу, но Фред не позволил сопернику сделать подачу в штрафную.

3. Милошевич нанес первый удар в игре. Ничего серьезного для Пятова.

4. Ракицкий длинной передачей отправлял Бутко в забег по флангу, но Богдан к мячу не успел.

5. Бутко и Марлос заработали первый угловой в матче.

6. После подачи Ракицкого Кырынтылы выбил рукой мяч из ворот.

7. Третий раз "горняки" передают мяч на Бутко в расчете на дальнейшую подачу с фланга. Но пока тяжело Богдану освобождаться от оппонентов.

9. Штанга! После подачи штрафного Чамдалы головой отправлял мяч в ворота Пятова, но совсем немного промахнулся. Фух...

11. Первая желтая карточка в матче. Ее получил Туран за фол на Феррейре.

12. Ракицкий подавал на Феррейру в штрафную площадку "Коньяспора", но аргентинец задума партнера не понял, и мяч забрал вратарь Кырынтылы.

13. "Шахтер" разыгрывал длинную позиционную атаку, но турки перехватили мяч.

14. "Горняки" продолжают контролировать мяч, теперь на своей половине поля.

15. У нас в матче едва не возникла потасовка. Все закончилось желтой карточкойБаичу из "Коньяспора".

16. Снова Бутко пытался делать прострел, но мяч к Феррейре не дошел.

17. Ракицкий классно отдавал издали на ход Феррейре. Лишь в последний момент турецкий защитник перехватил мяч.

18. Теперь Степаненко нашел в штрафной Феррейру. Аргентинец даже пробил, но уже очень несильно, хоть и точно.

19. "Коньяспор" предпринимает пока что тщетные попытки закрепиться на половине поля "горняков". Брак в передачах не позволяет "Коньяспору" сохранить мяч.

20. Хаджиахметович очень грубо сыграл на фланге против Бутко, но почему-то обошелся без желтой карточки.

21. Теперь Исмаили делал первый навес с левого фланга. Угловой.

22. Турки легко вынесли мяч после углового, но мяч снова быстро перешел к "Шахтеру".

22. Фред издали пробивал по воротам Кырынтылы, но удар получился несильным. Вратарь "Коньяспора" легко забрал мяч.

23. Еще один угловой заработал "Шахтер".

24. Марлос делал подачу в штрафную "Коньяспора", но турки пока что "второй этаж" не проигрывают.

25. Пятов при поддержке Кучера забрал мяч в руки после неудачной попытки атаки от хозяев.

26. Бернард сбрасывал мяч под удар Исмаили. Защитник "горняков" здорово приложился к мячу, но немного не попал в цель.

27. "Шахтер" владеет мячом 71% игрового времени. Вот так.

28. Сразу два голевых момента создал "Шахтер"! Сначала Феррейра чуть-чуть не дотянулся на отличную подачу Коваленко с правого фланга, а затем Ракицкий здорово пробивал издали - с ударом справился Кырынтылы.

29. "Шахтер" вновь контролирует мяч на своей половине поля в поиске возможности для атаки.

30. Бутко пытается с правого фланга создать остроту у ворот хозяев, но защитники турков пока справляются с "горняками".

31. После углового "Шахтера" Марлос пробивал по воротам, но его удар заблокировали. В целом сейчас "горняки" полностью держат игру под своим контролем, и только гола не хватает.

33. Исмаили заработал стандарт прямо на линии штрафной площадки "Коньяспора"! Очень опасно!

34. Бернард пробил со штрафного выше ворот.

35. Редкая позиционная атака "Коньяспора" завершилась потерей мяча и контратакой "Шахтера". В ее конце Степаненко отлично пробивал по воротам с Кырынтылы, но вратарь справился с выстрелом.

37. Вновь "Шахтер" контролирует мяч на своей половине поля. "Коньяспор" выдыхает и не возражает.

38. Пятов вступил в игру после атаки "Коньяспора". Ничего суперопасного для "горняков".

39. Охххх! Марлос делал опаснейший прострел во вратарскую зону, но Феррейра и Коваленко немного не дотянулись до мяча, чтобы открыть счет.

40. После подачи с фланга в штрафную от Исмаили турки выбили мяч головой подальше от ворот.

41. Бернард покинул поле после того, как мяч попал ему в поясницу. "Шахтер" пока вдесятером.

42. Еще один заброс на Феррейру не увенчался успехом. "Коньяспор" перехватил мяч.

43. Фред издали пробивал по воротам Кырынтылы. Легкий удар для голкипера.

44. Милошевич пытался создать опасность на половине поля "Шахтера", но Кучер разобрался в ситуации.

45. На последней минуте тайма "Шахтер" привычно контролирует мяч на своей половине поля.

45+1. Одну минуту добавил арбитр к первому тайму.

45+1. Небольшой хаос возник в штрафной "Коньяспора", однако до удара дело не дошло.

Первый тайм окончен. "Шахтер" доминировал на поле, но воплотить преимущество в гол не смог.

Начался второй тайм матча!

46. В первые 30 секунд тайм мяч побывал в руках обоих голкиперов, но без опасностей.

47. "Шахтер" возвращает себе контроль мяча, который был у команды в первой половине игры.

48. Турки едва убежали в контратаку. Спасибо Кучеру, который в нужной ситуации просто выбил мяча куда подальше.

49. Дуглас пробивал издали - очень неточно.

50. Марлос пытался протолкнуть мяч к Коваленко в штрафную площадку хозяев, но турки перехватили передачу.

51. Коваленко с угла в штрафной площадки "Коньяспора" пробивал в ближний угол ворот соперника, но Кырынтылы перевел мяч на угловой.

52. Удар Степаненко по воротам "Коньяспора" заблокировали.

53. "Шахтер" много комбинировал около штрафной соперника, но все закончилось потерей мяча.

54. Исмаили сделал неудачный прострел с левого фланга. Мяч остался у "горняков", но их атака захлебнулась.

55. Фред здорово отдавал мяч на Бернарда в штрафную соперника, однако десятка "Шахтера" пропустил мяч под ногой.

56. Попытка контратаки "Коньяспора" завершилась ничем. Пятов выполнит свободный удар.

57. Потенциально неплохая атака "Коньяспора" завершилась очередной неточной передачей, после которой мяч оказался у Бутко.

58. Мяч вновь на половине поля "Коньяспора", но "Шахтер", создается впечатление, не спешит забивать.

59. Исмаили заработал неплохой стандарт вблизи штрафной площади хозяев.

60. После навеса от Бернарда турки отправили мяч на угловой. Корнер "горняки" разыграли.

61. Марлос пробил по воротам, и Кырынтылы пришлось спасать свою команду.

62. После прострела Бутко сразу несколько "горняков" могли отправить мяч в ворота, но лучше всех в ситуации разобрался Кырынтылы.

63. Быстрая атака турков привела к опасному прострелу с правого фланга - "Шахтер" ликвидировал угрозу.

64. Бутко снова делал прострел в штрафную "Коньяспора", но никто из партнеров на него не откликнулся.

65. "Коньяспор" вновь завершил свою контратаку уже на второй передаче. Здорово играют "горняки" в отборе.

66. Факундо Феррейра наконец пробил головой после подачи Бутко. Кырынтылы перевел мяч на угловой.

67. Первая замена у "Шахтера". Вместо Бернарда на поле вышел Тайсон.

69. Атака "Коньяспора" завершилась фолом в нападении. Мяч вновь у "горняков".

70. После подачи в штрафную Кырынтылы в красивом прыжке выбил мяч из ворот.

71. Замена у "Коньяспора". Иоан Хора вышел вместо Баича.

72. "Шахтер" продолжает разыгрывать мяч у штрафной "Коньяспора".

73. Еще одна длинная перепасовка "Шахтера" завершилась потерей мяча в штрафной площади соперника.

74. Тайсон нанес свой первый удар по воротам. Мимо.

74. Фред получил желтую карточку за лишние разговоры.

75. Исмаили проходил по флангу, собирался делать подачу, а потом упал.

76. ГООООООООООООООЛ! Ну наконец-то! Факундо Феррейра головой замкнул подачу Бутко.

77. Замена у "Коньяспора". Альбан Меха вышел вместо Милошевича.

78. Хора грубо сыграл против Степаненко в центре поля.

79. Турки едва-едва пытаются атаковать. После гола "Шахтер" продолжает контролировать мяч.

80. Фреда сбили на половине поля "Шахтера".

81. Сверхдальний удар наносил Меха, но Пятов контролировал ситуацию и проводил взглядом мяч за пределы поля.

82. Тайсон хотел прорваться в штрафную площадку турков, но соперник грамотно отобрал у него мяч.

83. Очень легко "Коньяспор" прошел в штрафную "Шахтера". Шахинер делал прострел, но попал в своего игрока, от которого мяч ушел за пределы поля.

85. Замена у "Коньяспора". Вместо Йонссена выходит Халил Ибрахим Сенмез.

86. Стандарт заработали турки, но после подачи мяча мяч оказался у гостей.

87. Факундо Феррейра убежал в контратаку и делал обостряющую передачу на Коваленко. Увы, украинец немного не успел к мячу.

88. Кучер выбил мяч из штрафной "Шахтера" после подачи с фланга.

89. Едва ли не первый в матче угловой заработал "Коньяспор". Но до удара по воротам дело не дошло.

90. Замена у "Шахтера". Эдуардо поменял автора гола Феррейру.

90+1. Три минуты добавил арбитр к основному времени матча.

90+2. Коваленко отправлял Тайсона в прорыв к воротам, но Хаджиахметович грамотно сыграл в подкате, выбив мяч из-под ног бразильца.

90+3. Последняя замена "Шахтера". Максим Малышев вышел вместо Коваленко.

Финальный свисток. "Шахтер" обыграл "Коньяспор" со счетом 1:0 благодаря голу Факундо Феррейры.