На финал Лиги чемпионов в Киеве в свободную продажу уйдут менее 10 процентов билетов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отдаст основную массу билетов на финальный матч Лиги чемпионов 2017/18 болельщикам команд-финалистов и своим партнерам, в то время как нейтральные фанаты получат крайне малую часть "тикетов", сообщает 112.ua.

Для поклонников команд-финалистов будет зарезервирована основная масса билетов. Они не будут поступать в продажу и будут отданы клубам, которые пройдут в финал ЛЧ-2018. Их имена станут известны в начале мая 2018 года.

Определенное (небольшое!) количество билетов для болельщиков со всего мира поступит в свободную продажу на сайте UEFA.com. Каждый человек может заполнить онлайн-заявку и претендовать максимум на два билета.

Часть билетов пойдет национальным ассоциациям, коммерческим партнерам УЕФА.

Чтобы понять, сколько билетов отдадут финалистам, а сколько будет участвовать в лотерее, можно сравнить цифры финалов 2015 и 2016 гг. в Берлине и Милане. Местные "Олимпиаштадион" и "Сан-Сиро" по вместимости почти такие же, как и наш НСК "Олимпийский" - чуть более 70 тысяч мест. Тогда болельщикам клубов-финалистов досталась квота в 40 (в Милане - 46) тыс. билетов, около 6 тыс. были разыграны на сайте УЕФА, оставшиеся билеты пошли оргкомитету, национальным ассоциациям УЕФА, коммерческим партнерам УЕФА и партнерам в сфере вещания, а также на нужды программы корпоративного приема.

Цены на билеты выставляет УЕФА. В 2016 г. были 4 ценовые категории:

Категория 4: 70 евро

Категория 3: 160 евро

Категория 2: 320 евро

Категория 1: 440 евро

Также в наличии были детские пакеты со скидкой: 140 евро (для ребенка не старше 14 лет и взрослого).

Учитывая тенденцию УЕФА к постоянному повышению цен, вероятно, билеты на финал-2018 в Киеве будут существенно дороже.

Продажа билетов начнется весной 2018 г. Корпоративные пакеты начинают продавать уже в ноябре предыдущего года, то есть в ноябре 2017 г. В случае миланского финала 2016 г. билеты продавались на сайте УЕФА с 1 по 14 марта 2016 г. До 8 апреля все претенденты получили по электронной почте уведомление о результатах лотереи.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня на Конгрессе УЕФА в Афинах было принято решение о проведении финала Лиги чемпионов 2018 года в Киеве на НСК "Олимпийский".