УЕФА поощрил болельщиков четырех стран за "великолепный вклад" в проведение Евро-2016

Исполком УЕФА на Конгрессе в Афинах заслушал отчет о проведении ЕВРО-2016 и принял решение вручить награды футбольным ассоциациям Исландии, Ирландии, Северной Ирландии и Уэльса за великолепный вклад болельщиков из этих стран в успешное проведение турнира, сообщается в релизе УЕФА.

Каждой ассоциации будет вручена памятная табличка на одном из октябрьских матчей квалификации ЧМ-2018.

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал это решение:

"ЕВРО-2016 стал праздником футбола. Во многом - благодаря страсти и преданности болельщиков на всех стадионах во Франции. УЕФА хотел отметить некоторые особо активные и страстные группы болельщиков. Поздравляю ассоциации, получившие эти награды".

Как сообщал УНИАН, Исполком УЕФА состоялся 14-15 сентября в Афинах. Главными решениями стало избрание нового руководителя организации - словенец Чеферин сменил на этом посту Мишеля Платини, а также выбор города, где будет проведет финал Лиги чемпионов сезона 2017/18. Решающий матч турнира состоится 26 мая 2018 года в Киеве на НСК "Олимпийский".