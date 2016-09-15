Иран опередил Россию в рейтинге футбольных сборных мира

Сборная Ирана по футболу опередила команду России в рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), обновленная версия которого была опубликована сегодня.

Иран поднялся на две позиции вверх (с 39-й на 37-ю), опередив Россию и команду Албании. До сегодняшнего дня, согласно предыдущей версии рейтинга Россия уступала Албании но опережала Иран.

При этом, сборная России не потеряла мест в рейтинге, оставшись на 38-й позиции. Сборная России не проводит в последнее время официальных матчей, так как освобождена от отборочного турнира к ЧМ-2018. Местом проведения мирового первенства до сих пор остается Россия, хотя международное сообщество постоянно добивается от ФИФА пересмотреть это решение и перенести турнир в другую страну.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины в новом рейтинге ФИФА поднялась на одну позицию вверх, переместившись с 30-го на 29-е место.