Конгресс УЕФА официально утвердил Киев как столицу финала Лиги Чемпионов-2018 (видео)

Сегодня на Конгрессе УЕФА в Афинах объявили хозяина финала Лиги чемпионов сезона-2017/18, сообщает ТСН-Проспорт.

Городом, где пройдет решающий матч турнира, стал Киев.

Этот матч может стать последним финалом Лиги Чемпионов, который пройдет в Европе. В будущем УЕФА хочет проводить решающий матч турнира по всему миру.

Как сообщал УНИАН, Киев подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2017/18 еще 4 июля 2015 года. Это сделал глава ФФУ Андрей Павелко в ходе рабочего визита в штаб-квартиру УЕФА в Ньоне.

Финал Лиги чемпионов-2017/18 станет первым клубным матчем подобного уровня, проводимым в Украине.