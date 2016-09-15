Конгресс УЕФА официально утвердил Киев как столицу финала Лиги Чемпионов-2018 (видео)
13:18, 15 сентября 2016Футбол
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УЕФА доверил Украине проведение решающего матча самого престижного еврокубка.
uefa.com
Сегодня на Конгрессе УЕФА в Афинах объявили хозяина финала Лиги чемпионов сезона-2017/18, сообщает ТСН-Проспорт.
Городом, где пройдет решающий матч турнира, стал Киев.
Этот матч может стать последним финалом Лиги Чемпионов, который пройдет в Европе. В будущем УЕФА хочет проводить решающий матч турнира по всему миру.
Как сообщал УНИАН, Киев подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2017/18 еще 4 июля 2015 года. Это сделал глава ФФУ Андрей Павелко в ходе рабочего визита в штаб-квартиру УЕФА в Ньоне.
Финал Лиги чемпионов-2017/18 станет первым клубным матчем подобного уровня, проводимым в Украине.
Финал Лиги Чемпионов-2018 состоится в Киеве
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