Вице-президент УЕФА Суркис о финале ЛЧ в Киеве: "Украина вернулась на футбольное поле Европы"

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис прокомментировал решение УЕФА о проведении финала Лиги чемпионов 2018 года на НСК «Олимпийский» в Киеве, сообщает «Футбольный клуб».

"В первую очередь я поздравляю всех украинских любителей футбола: сегодняшнее решение Исполкома УЕФА снова дарит моим землякам предощущение большого спортивного праздника, на котором мы будем одними из хозяев. Это не только проявление доверия, свидетельство основательности и аргументированности заявки Киева и «Олимпийского», но и демонстрация последовательности УЕФА. Учитывая сегодняшние реалии, проведение в столице Украины финала Лиги чемпионов 2018 года может кому-то показаться чересчур смелым шагом. Однако, на мой взгляд, это не что иное, как продолжение вектора движения Европейского футбольного союза, согласно которому Варшава принимала финал Лиги Европы-2015, Тбилиси – Суперкубок-2015, а македонский Скопье избран местом проведения Суперкубка-2017", - омтетил Суркис.

"Таким образом, УЕФА еще раз подчеркнул обоснованность своей позиции и в отношении доверенного Украине и Польше ЕВРО-2012. Состоявшиеся на НСК «Олимпийский» матчи, включая финальный поединок между Испанией и Италией, стали чрезвычайно сильным аргументом в пользу Киева. УЕФА обратил внимание и на тот факт, что большинство участников чемпионата Европы – не только зрители, но и игроки, тренеры, журналисты – отмечали атмосферу радушия, гостеприимства, в которую, окунувшись четыре года назад, они хотели бы окунуться снова", - продолжил вице-президент УЕФА.

"Особенно символично, что речь идет о финале Лиги чемпионов-2018, который предварит другие турниры года. Для нашей страны это еще один шанс показать себя миру с наилучшей стороны", - подчеркнул функционер.

Кроме того, Суркис призвал болельщиков поблагодарить за усилия по обеспечению заявки на проведение финала руководство ФФУ, а также отметил активную позицию в этом вопросе президента Петра Порошенко, чья заинтересованность в процветании национального футбола стала дополнительным аргументом для УЕФА. Оперативно и в полном объеме были поданы также все необходимые гарантии со стороны правительства.

"Сегодня в истории арены, в истории всего украинского футбола открыта новая страничка. Я не сомневаюсь, что у нас хватит профессионализма и патриотизма, чтобы выписать ее достойно, чтобы еще раз заявить о том, что Украина вернулась на футбольное поле Европы в качестве одного из амбициозных игроков", - подытожил Суркис.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром УЕФА принял решение о проведении финала Лиги чемпионов 2018 года в Киеве, на НСК "Олимпийский".