Сборная Украины по футболу поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала очередную версию рейтинга, согласно которой сборная Украины поднялась на одну позицию вверх, сообщает официальный сайт ФИФА.

Команда Андрей Шевченко переместилась с 30-го на 29-е место.

В течение месяца с момента опубликования прошлого рейтинга наша сборная провела один матч, сыграв в 1-м туре отборочного турнира ЧМ-2018 вничью с командой Исландии - 0:0.

На данный момент на счету украинцев 799.41 пункта в рейтинге.

Украинцы обошли в таблице команды Северной Ирландии и Румынии, но пропустили вперед совершившую большой рывок (+8 позиций) команду Перу.

Существенные изменеия произошло и в первой десятке лучших команд мира. Если Аргентина и Бельгия сохранили 1-2 места, то Колумбия опустилась на 4-е место, пропустив вперед действующих чемпионов мира Германию (3), а Бразилия совершила впечатляющий рывок на 5 позиций, замкнув Топ-5 сильнейших. Из-за этого на одну позицию опустились Чили, Португалия и Франция (6-8). Замыкают 10-ку сильнейших Уругвай (+3) и Уэльс (+1). Соответственно, выбыли из 10-ки Испания (11, -3) и Италия (13, -3).

Следующая версия рейтинга будет обнародована 20 октября.