Большинство украинцев считают заслуженным проигрыш "Динамо" в матче ЛЧ против "Наполи" – опрос УНИАН

Об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте УНИАН, который стартовал 14 сентября.

При этом 15% читателей ответили, что уже давно не смотрят матчи с участием украинских клубов в еврокубках, не ожидая от них ничего хорошего.

Еще 11% украинцев уверены, что футболисты "Динамо" старались, однако им просто не повезло, а 10% считают, что игроков надо отправить в АТО поучиться бороться.

1% читателей считают проигрыш "Динамо" незаслуженным и во всем винят судью.

Всего в опросе приняли участие 370 человека.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября на столичном НСК "Олимпийский" прошел матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором столичное "Динамо" проиграло итальянскому "Наполи". Игра завершилась со счетом 1:2. Киевляне открыли счет в игре, однако уже к концу второго тайма гости сумели выйти вперед и удержать нужный для них результат.