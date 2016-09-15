Большинство украинцев считают заслуженным проигрыш "Динамо" в матче ЛЧ против "Наполи" – опрос УНИАН
63% украинских футбольных болельщиков считают, что результат матча "Динамо" против "Наполи" в первом матче группового раунда Лиги чемпионов сезона 2016/17 соответствует уровню игры столичного клуба.
Об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте УНИАН, который стартовал 14 сентября.
При этом 15% читателей ответили, что уже давно не смотрят матчи с участием украинских клубов в еврокубках, не ожидая от них ничего хорошего.
Еще 11% украинцев уверены, что футболисты "Динамо" старались, однако им просто не повезло, а 10% считают, что игроков надо отправить в АТО поучиться бороться.
1% читателей считают проигрыш "Динамо" незаслуженным и во всем винят судью.
Всего в опросе приняли участие 370 человека.
Как сообщал УНИАН, 13 сентября на столичном НСК "Олимпийский" прошел матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором столичное "Динамо" проиграло итальянскому "Наполи". Игра завершилась со счетом 1:2. Киевляне открыли счет в игре, однако уже к концу второго тайма гости сумели выйти вперед и удержать нужный для них результат.