Финал Лиги чемпионов-2018 состоится в Киеве

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/18 примет Киев, написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Сегодня конгресс УЕФА должен окончательно утвердить столицу Украины, как город-хозяин финала Лиги Чемпионов 2018 года.

Этот матч может стать последним финалом Лиги Чемпионов, который пройдет в Европе. В будущем УЕФА хочет проводить решающий матч турнира по всему миру.

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В апреле вице-президент УЕФА Григорий Суркис заявил о высоких шансах Киева принять финал Лиги чемпионов сезона-2017/18. «Киев является претендентом на получение права на проведение финала первого по значимости клубного турнира. Я надеюсь, что для Киева все сложится хорошо. Слово «уверен» не могу говорить, так как мы с вами живем в такое время, когда любые обстоятельства могут стать основанием для УЕФА не принимать это решение. Но я уверен, мы сделали все возможное, чтобы убедить УЕФА. Вся инфраструктура, созданная к Евро-2012, и чудесный Олимпийский, являющийся одной из лучших спортивных арен Европы, вместе с нашим гостеприимным городом способны создать все необходимые условия для проведения финала в дружелюбной и гостеприимной атмосфере", - отметил Суркис.

Как сообщал УНИАН, Киев подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2017/18 еще 4 июля 2015 года. Это сделал глава ФФУ Андрей Павелко в ходе рабочего визита в штаб-квартиру УЕФА в Ньоне.

Финал ЛЧ-2017/18 станет первым клубным матчем подобного уровня, проведенным в Украине.