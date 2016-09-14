Главный тренер "Шахтера" Фонсека: "Мотивация соперника будет зашкаливать"

Главный тренер «Шахтера» портуальский специалист Паулу Фонсека ответил на вопросы украинских и турецких журналистов накануне первой игры горняков в еврокубках нынешнего сезона с "Коньяспором", сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

Говоря о том, что в нынешнем розыгрыше Лиги Европы «горняки» уже встречались с турецкой командой - «Истанбул Башакшехир», на квалификационном этапе, Фонсека отметил: "Да, нам уже представилась недавно возможность сыграть с клубом из Турции. Но я считаю, что эти поединки будут совершенно не похожи. Завтра будет другой соперник, с другими характеристиками, матч будет проходить на другом поле, нас ждут совсем иные сложности. Поэтому, думаю, предстоящие две встречи сравнивать совершенно не стоит. Мы достаточно хорошо изучили противника. Это сильная команда с организованной обороной. Мы знаем, что «Коньяспор» в прошлом сезоне оказался на третьем месте в таком сильном чемпионате, как турецкий. И прекрасно понимаем, что они не проиграли до сегодняшнего дня в новом сезоне ни одного поединка. Нас ждет сложная встреча. К тому же соперник проводит дебютный матч в еврокубках, поэтому мотивация будет зашкаливать".

Говоря о повреждении Исмаили, тренер заметил: "Исмаили действительно был травмирован. После нашей игры с «Динамо» он несколько дней не тренировался с командой. Однако вчерашнее занятие провел уже в общей группе. И на сегодня Исмаили на сто процентов готов к предстоящей встрече".

Относительно того, что лидеры команд – Срна и Рангелов, не смогут принять участие в игре, тренер заметил: "Не могу слишком много комментировать соперника и игрока, который будет пропускать поединок. Об этом должен думать тренер «Коньяспора», принимать какие-то решения, делать замену – это их дело. Что касается Срны, то для нас это действительно потеря, потому что Дарио является одним из важных элементов нашей команды. Тем не менее его место завтра займет Богдан Бутко, который также отлично справляется со своими обязанностями. Я полностью доверяю Богдану, как и любому другому футболисту своей команды. Бутко молодой парень, но отличный профессионал. Он неплохо проявил себя в матче за сборную Украины, хорошо сыграл с «Динамо». Поэтому я абсолютно в нем уверен. Но еще раз повторюсь, что Дарио очень важен для нашей команды".

А говоря об отсутствии Селезнева, пояснил: "Не знаю, в курсе ли вы, но Селезнев был заявлен на этот матч. Сегодня утром он приехал в аэропорт, однако внезапно подхватил инфекцию дыхательных путей. И он просто не мог приехать с нами".

А отвечая на вопрос о том, восстановился ли Тайсон после поездки в Бразилию, ответил: "Все исполнители, которые прилетели сегодня с нами, полностью готовы играть завтра за свою команду. Включая Тайсона".

Как сообщал УНИАН, матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА "Коньяспор" - "Шахтер" состоится в четверг, 15 сентября.