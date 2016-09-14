Защитник "Шахтера" Кучер накануне старта в Лиге Европы: "Должны не допустить недооценки соперника"

Защитник «горняков» ответил на вопросы журналистов накануне стартовой встречив Лиге Европы с турецким «Коньяспором», сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

"Статистика встреч с турецкими командами в нашу пользу. Но прежде всего мы должны не допустить недооценки противника и выйти на поле в полной боевой готовности. Понимаем и знаем, что «Коньяспор» играет очень компактно и агрессивно. Поэтому нам следует внимательно подойти к завтрашнему поединку", - начал Кучер.

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"Мы прекрасно знаем, что в Турции хорошо поддерживают свои клубы. Люди любят футбол и умеют болеть. Плюс сейчас здесь большой религиозный праздник – к слову, поздравим их с ним. Понимаем, что завтра будет много болельщиков, наверное, полный стадион. Это погонит «Коньяспор» вперед. Но и нам все-таки приятно играть при заполненных трибунах", - прокомментировал игрок атмосферу на стадионе в предстоящей игре.

Говоря же о том, с какой украинской командой можно сравнить «Коньяспор» по стилю, игрок заметил: "Тяжело сравнивать. Могу сказать только, что «Коньяспор» действует очень компактно, с двумя форвардами и довольно агрессивно в атаке".

А рассуждая о том, раужет ли игрока то, что «Коньяспор», проповедующий стиль игры с двумя форвардами, потерял ведущего нападающего, который не сыграет завтра, защитник Кучер отметил: "Сложно ответить, потому что я, к сожалению, видел не так много поединков соперника".

Как сообщал УНИАН, стартовый матч Лиги Европы "Коньяспор" - "Шахтер" состоится в четврг, 15 сентября.