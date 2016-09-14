Главный тренер "Зари" Вернидуб накануне старта в Лиге Европы: "Уважаем Фенербахче, но не более"

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб дал пресс-конференцию перед матчем с «Фенербахче» в Лиге Европы, сообщает Sport.ua.

"Мы хорошо изучили «Фенербахче». Очень сильный турецкий клуб. Понимаем, что команда является одним из лидеров не только чемпионата Турции, но имеет и серьезный вес в Европе. В команде достаточно игроков национальных сборных – 14 человек. Надеюсь на своих ребят и рассчитываю, что они смогут преподнести сюрприз турецкой команде и показать свою силу. Мы уважаем команду «Фенербахче», но не более! Игра покажет, кто сильнее", - начал Вернидуб.

Говоря о том, что матч пройдет в Одессе, где "Заря" регулярно обыгрывает «Черноморец» и о возможном, в связи с этим, негативном настрое к команде местных болельщиков, тренер заметил: "Я хочу сказать, что Одесса – это Украина. Мы украинский клуб, находимся у себя дома, в Украине, и надеемся на поддержку наших братьев одесситов".

А говоря о проблемах с финансированием "Зари", подчеркнул: "Думаю, сейчас всем людям в Украине нелегко. Мои ребята это понимают, мы – футболисты-профессионалы и будем выполнять свою работу качественно. Мы не можем сравниться с бюджетом «Фенербахче», но в прошлом сезоне «Лестер» показал, как можно играть с небольшим бюджетом. Мы будем также к этому стремиться".

"Важно, чтобы мы показали командную игру. Хорошо оборонялись и хорошо переходили из обороны в атаку", - подытожил Вернидуб.

Как сообщал УНИАН, матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Заря" - "Фенербахче" состоится в четверг, 15 сентября. Игра пройдет на стадионе "Черноморец" в Одессе.