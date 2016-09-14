Прецедент в отечественном футболе: двум игрокам "Металлиста" грозят сроки за "договорные" матчи

Работники Департамента защиты экономики Нацполиции совместно со следователями Генпрокуратуры установили, что игроки харьковского ФК «Металлист U-21» обеспечивали победу соперникам за вознаграждение в размере от 8 до 20 тысяч долларов США за один матч, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Имена игроков не разглашаются.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 354 Уголовного кодекса Украины (Подкуп работника предприятия, учреждения или организации). Дело направлено в суд.

Правоохранители задокументировали несколько фактов получения игроками харьковского футбольного клуба «Металлист U-21» неправомерной выгоды.

Во время досудебного расследования, в частности установлено, что футболисты ФК «Металлист U-21» получили «гонорар» за проигрыш команде «Волынь U-21» (г. Луцк) во встрече, которая состоялась 6 августа 2015 года. Матч закончился неожиданным счетом – 2:6.

За один матч с фиксированным результатом игроки ФК «Металлист U-21» получали от 8 до 20 тысяч долларов США.

Сейчас двум игрокам футбольного клуба сообщено о подозрении, материалы направлены в суд. За «слив» футбольного матча им грозит штраф от 8,5 до 12,75 гривен или общественные работы на срок от 180 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Это первый случай в Украине, когда на скамье подсудимых окажутся игроки известного футбольного клуба. Работники Департамента защиты экономики Нацполиции и следователи ГПУ приложили максимум усилий, чтобы причастные к «футбольному бизнесу» лица понесли наказание. Также установлены личности организаторов. Они, как и «продажные» футболисты, будут отвечать за «организацию» необходимого счета матчей.