Экс-игрок киевского "Динамо" Теодорчик побил 37-летний рекорд бельгийского "Андерлехта"

Польский нападающий киевского "Динамо" Лукаш Теодорчик, который летом был арендован бельгийским «Андерлехтом», забил в каждом из своих первых шести матчей в новом клубе по голу, сообщает dhnet.be.

Гол в ворота «Шарлеруа» ознаменовал падение старого рекорда в 5 голов подряд (который принадлежал голландскому футболисту Руду Гелсу и был установлен еще в сезоне 1978-1979).

К слову, побить этот рекорд сможет сам Лукаш Теодорчик уже в четверг, 15 сентября, в матче против азербайджанской «Габбалы» (главный тренер - украинец Роман Григорчук) в рамках 1-го тура группового турнира Лиги Европы.

Ранее президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил: "Теодорчик ушел в «Андерлехт» и сразу забивает, Раффаэль ушел в «Боруссию» Менхенгладбах и сразу начал забивать, а при Блохине он не попадал в основной состав. Тот же Мехмеди. Но это вопрос не ко мне. Лишний раз мы показываем и доказываем, что нашей селекцией были предложены качественные футболисты. Тогда вопрос к их адаптации, как они хотят играть в нашей стране. Ребров считал, что на тот момент, когда мы отпускали Теодорчика, кстати, как и Кравца, что два наших нападающих Мораес и Гладкий сильнее подготовлены, чем они. Держать на скамейке такого футболиста, как Теодорчик, и чтобы он не попадал в заявку, – наверное, лучше его отдать в аренду. Посмотрим, как дальше сложится его карьера. Может быть, «Андерлехт» его не захочет выкупать, и мы его с удовольствием заберем".

В свою очередь, боссы «Андерлехта» уже серьезно намерены выкупить контракт поляка в конце сезона за 5 млн евро.