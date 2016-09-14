Словенец Чеферин избран президентом УЕФА

На Внеочередном Конгрессе УЕФА в Афинах Александер Чеферин избран седьмым Президентом УЕФА и автоматически стал вице-президентом ФИФА, сообщает официальный сайт УЕФА.

По итогам голосования 48-летний словенский функционер получил от национальных ассоциаций УЕФА 42 голоса из 55 возможных. Второй кандидат Михаэл ван Прааг (Нидерланды) набрал 13 голосов.

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Чеферин стал седьмым президентом с момента основания УЕФА в 1954 году. Ранее этот пост занимали Эббе Шварц (Дания), Густав Видеркер (Швейцария), Артемио Франки (Италия), Жак Жорж (Франция), Леннарт Юханссон (Швеция) и Мишель Платини (Франция).

Чеферин родился 13 октября 1967 года в Любляне. Получил высшее образование в области юриспруденции в Люблянском университете. Работал в семейной адвокатской конторе, проявил интерес к защите прав профессиональных спортсменов и спортивных клубов. Позже перенял у отца бразды правления и стал директором фирмы.

Деятельность Чеферина в словенском футболе началась в 2005 году, когда он стал сотрудничать с правлением "Литии" - одного из ведущих футзальных клубов страны. С 2005 года Чеферин состоит в исполкоме любительской команды "Любляна Лойерс", а в 2006-2011 годах был членом правления люблянской "Олимпии".

Кроме словенского, Чеферин свободно владеет английским и итальянским. Женат, имеет троих детей. В 2011 году избран президентом Футбольной ассоциации Словении, а в феврале 2015-го переизбран на очередной четырехлетний срок. Помимо этого, с 2011 года Чеферин занимал посты второго и третьего вице-председателя Юридического комитета УЕФА.