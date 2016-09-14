Киевское "Динамо" едва не обновило антирекорд посещаемости домашних матчей Лиги чемпионов на "Олимпийском"

Вчерашнюю игру Лиги чемпионов УЕФА "Динамо" - "Наполи" посетили 35137 болельщиков, что всего на 651 зрителя больше, чем на матче сезона 2012/13 пртив португальского "Порту", сообщает 112.ua.

После того, как в 2012 году киевское "Динамо" переехало на "Олимпийский" посещаемость украинского гранда выросла. Но, только за счет величины стадиона в сравнении с "Динамо" им. Лобановского. Лишь прошлогодняя игра с "Челси" сумела привлечь столь большой интерес, что стадион был заполнен почти полностью. А вот самая нижняя отметка установилась в 2012 году в также проигранной игре против португальского "Порту".

Статистика посещаемости матчей "Динамо" в ЛЧ на "Олимпийском" выглядит так:

20.10.15 - "Челси" - 60 291

24.02.16 - "Манчестер Сити" - 53 691

16.9.15 - "Порту" - 52 369

2.10.12 - "Динамо" Загреб - 47 804

21.11.12 - ПСЖ - 36 712

13.9.16 - "Наполи" - 35 137

6.11.12 - "Порту" - 34 486

Следующую домашнюю игру ЛЧ киевляне проведут 19 октября против португальской "Бенфики".