Заслуженно ли "Динамо" проиграло "Наполи"? – опрос УНИАН

Киевское "Динамо" в своем первом еврокубковом матче сезона 2016/17 уступило итальянскому "Наполи" со счетом 1:2.

13 сентября столичный футбольный клуб провел свою первую игру в новом сезоне Лиги чемпионов. К сожалению, для киевского "Динамо" новый еврокубковый сезон начался с поражения со счетом 1:2. Читайте такжеЯрмоленко про матч с "Наполи": "Результата нет, но болельщикам игра понравилась" УНИАН предлагает своим читателям принять участие в опросе "Заслуженно ли "Динамо" проиграло "Наполи"?

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