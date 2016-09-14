Заслуженно ли "Динамо" проиграло "Наполи"? – опрос УНИАН
12:14, 14 сентября 2016Футбол
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Киевское "Динамо" в своем первом еврокубковом матче сезона 2016/17 уступило итальянскому "Наполи" со счетом 1:2.
Андрей Ярмоленко в матче против "Наполи" / Фото УНИАН
13 сентября столичный футбольный клуб провел свою первую игру в новом сезоне Лиги чемпионов. К сожалению, для киевского "Динамо" новый еврокубковый сезон начался с поражения со счетом 1:2.
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УНИАН предлагает своим читателям принять участие в опросе "Заслуженно ли "Динамо" проиграло "Наполи"?
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