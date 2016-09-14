Платини официально объявил об уходе с поста президента УЕФА

Французский экс-футболист и чиновник Мишель Платини выступил на Конгрессе УЕФА в Афинах (Греция), который открылся сегодня, где официально объявил о том, что покидает пост главы европейской федерации, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Моя совесть перед вами чиста. Я буду продолжать оспаривать обвинения в свой адрес в суде. Я благодарен вам за поддержку и понимание в это трудное для меня время. Каждый может иметь свое мнение, я ни на кого не держу обиды. Я благодарю всех за сотрудничество в течение последних девяти лет. Считаю, что мы работали хорошо. Сегодня я выступаю в последний раз в качестве президента УЕФА, этот момент очень волнителен для меня", - заявил Платини.

Как сообщал УНИАН, Платини предварительно объявил об уходе в отставку с должности президента УЕФА 9 мая, после того, как не смог добиться снятия с себя запрета на футбольную деятельность. Международный спортивный суд в Лозанне в тот день лишь сократил наказание для француза - если ранее ему было запрещено заниматься футболом в течение шести лет, то теперь этот срок составляет четыре года. Решение суда является окончательным, так как Лозаннский суд является последней инстанцией в спортивном мире.

Изначально Мишель Платини был отстранен от футбола на восемь лет за получение транша от ФИФА в размере двух миллионов швейцарских франков в 2011 году. Позже француз, не признававший своей вины, добился сокращения наказания до шести лет.