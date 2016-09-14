Игрок "Динамо" Сидорчук: "Хотел бы извиниться перед партнерами по команде, болельщиками, тренером, президентом"
Игрок "Динамо", которого удалили по ходу матча, прокомментировал первую игру своей команды в новом сезоне Лиги чемпионов.
Полузащитник киевского «Динамо» поделился эмоциями после домашнего матча Лиги чемпионов против «Наполи», сообщает официальный сайт украинского клуба.
"Я хотел бы извиниться перед партнерами по команде, болельщиками, тренером, президентом. Я не могу сказать, что я прям уж так симулировал, но арбитр посчитал именно так. Тем более, это была вторая желтая карточка, давать которую за такое, считаю, было несправедливо…", - начал Сидорчук
"Мы знали, как соперник будет играть – у них большое количество игроков в центре, они здорово контролируют мяч. Нашей задачей в первом тайме было сделать как можно больше перехватов в центре поля и начинать атаки", - поделился командной тактикой полузащитник.
Говоря о том, соответствует ли счет содержанию игры, Сидорчук заметил: "Это не ко мне вопрос, а к экспертам. Единственное, что я могу сказать, это то, что тренер нас похвалил за игру в защите и за командные действия".
А на вопрос, почему не удалось взять очки, ответил: "Считаю, что одна из основных причин – это удаление. Если бы мы доигрывали в полном составе, в концовке нам было бы легче".
Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" проиграло первый матч Лиги чемпионов сезона 2016/17 итальянскому "Наполи" со счетом 1:2.