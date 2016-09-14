Ярмоленко про матч с "Наполи": "Результата нет, но болельщикам игра понравилась"

Вице-капитан киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился своим мнением о матче первого тура Лиги чемпионов против итальянского «Наполи», сообщает официальный сайт столичного клуба.

"Наверное, когда забили мяч, мы поверили, что все будет легко и вскоре забьем второй. Но вместо этого мы пропустили один, второй не очень логичные мячи… Всегда обидно пропускать такие мячи", - начал Ярмоленко.

Говоря о том, как команда восприняла поражение, игрок отметил: "Считаю, что нужно с высоко поднятой головой идти дальше. В принципе, мы играли неплохо. Думаю, болельщики остались довольны игрой. Да, результата нет, но игра, думаю, всем сегодня понравилась. Конечно, обидно, что судья на 65-70-й минуте дает красную карточку. Сами понимаете, вдесятером играть против такой команды, как «Наполи», очень тяжело. Думаю, если бы не было красной карточки, зрители увидели бы еще 20 минут хорошего футбола".

Также полузащитник отметил, что, играя вдесятером, «Динамо» действовало активнее и агрессивнее: "Понятное дело, ведь приходилось отрабатывать, когда у нас стало на одного игрока меньше. Такие классные команды, которые выделяются хорошим контролем, спокойно разыгрывают мяч, находят зоны, где этого игрока не хватает. Естественно, нам не хотелось бежать в атаку и попасть в плен. Нужно было грамотно обороняться и выбегать в атаку. Но вы сами понимаете, что силы не безграничны, имеют свойство заканчиваться".

А оценивая дебют Виктора Цыганкова отметил: "Считаю, за ним будущее «Динамо». Он сыграл отлично, спокойно не по годам".

Как сообщал УНИАН, накануне киевское "Динамо" проиграло итальянскому "Наполи" в стартовом матче Лиги чемпионов со счетом 1:2.