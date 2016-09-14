Ребров о старте "Динамо" в Лиге чемпионов: "Разберем игру и причины поражения"

Тренер "Динамо" Сергей Ребров прокомментировал поражение от "Наполи" для канала "Футбол 1".

"Разберем игру и причины поражения. Благодарны болельщикам, которые пришли и поддержали нас. Мне не в чем упрекнуть ребят, они старались", - начал Ребров.

Говоря о голе, который забили киевляне, тренер отметил: "Конечно. Я рад, что в этой комбинации взял участие наш молодой игрок, который сегодня впервые вышел в стартовом составе в Лиге чемпионов (Цыганков). Мы все его с этим поздравили. Он достойно провел игру".

"На поле сложно подсказывать ребятам, что происходит. Я считаю, что мы показывали достойный футбол, атаковали, играя в меньшинстве, но, к сожалению, проиграли", - продолжил Ребров.

А говоря об удалении Сидорчука, отметил: "Конечно, удаление повлияло на игру. Наверное, проблема в первой желтой карточке. Сейчас он пропустит матч в чемпионате Украины, а потом в Лиге чемпионов. Сейчас он сам понимает, что где-то нужно было играть спокойнее".

Касательно того, что Милик забил второй мяч уже тогда, когда истекло дополнительное время, тренер заметил: "У меня не было секундомера".

"Мы старались идти в последний штурм. Мне ребят упрекнуть не в чем. Они делали все, что было в их силах. Этот матч забудем, а следующая игра уже с "Зарей", - подытожил Ребров.

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" проиграло итальянскому "Наполи" в первом матче группового этапа Лиги чемпионов сезона 2016/17 со счетом 1:2.