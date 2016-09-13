Киевское "Динамо" проиграло первый матч Лиги чемпионов "Наполи" (фотогалерея)

На столичном НСК "Олимпийский" завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Динамо" проиграло итальянскому "Наполи".

Игра заверилась со счетом 1:2.

Киевляне имели преимущество в начале игры, которое воплотили в логичный гол на 25-й минуте. Отличился Денис Гармаш. Однако, в концовке тайма хозяева поля неожиданно стушевались, начали прижиматься к своим воротам. Результатом чересчур осторожной игры стали два гола польского легионера итальянцев Аркадиуша Милика.

После перерыва гости спокойно довели матч до победы. Помогло им в этом и удаление Сидорчука на 68-й минуте, после чего киевляне остались в меньшинстве и шансы даже на ничью становились минимальными.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

В параллельном матче Группы В ортугальская "Бенфика" и турецкий "Бешикташ" сыграли вничью - 1:1.

Матчи 2-го тура ЛЧ в этой группе состоятся 28-го сентября.