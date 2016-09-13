Экс-футболист "Спартака" и сборной России уроженец Сум Безродный умер в 37 лет

На 38-м году скончался известный в прошлом футболист московского "Спартака" и сборной России, уроженец Сум Артем Безродный, сообщает пресс-служба Федерации футбола Сумщины.

Воспитанник сумского футбола прежде всего известен выступлениями за клуб «Спартак» (Москва), а также национальную сборную России.

Кроме того выступал за немецкий «Байер 04» и азербайджанский «МКТ-Араз». В последнее время выступал за любительские коллективы Сумщины.

Футболист родился 10 февраля 1979 года в Сумах.

Безродный - 4-кратный чемпион и обладатель Кубка России. В составе разных любительских команд становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Сумской области, обладателем Кубка области.