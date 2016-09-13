Экс-футболист "Спартака" и сборной России уроженец Сум Безродный умер в 37 лет
19:01, 13 сентября 2016Футбол
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В последнее время футболист играл в составе любительских команд Сумской области.
sports.ru
На 38-м году скончался известный в прошлом футболист московского "Спартака" и сборной России, уроженец Сум Артем Безродный, сообщает пресс-служба Федерации футбола Сумщины.
Воспитанник сумского футбола прежде всего известен выступлениями за клуб «Спартак» (Москва), а также национальную сборную России.
Кроме того выступал за немецкий «Байер 04» и азербайджанский «МКТ-Араз». В последнее время выступал за любительские коллективы Сумщины.
Футболист родился 10 февраля 1979 года в Сумах.
Безродный - 4-кратный чемпион и обладатель Кубка России. В составе разных любительских команд становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Сумской области, обладателем Кубка области.
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