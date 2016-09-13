"Динамо" разгромило "Наполи" в Юношеской лиге УЕФА

На столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился матч Юношеской лиги УЕФА, в котором "Динамо" принимало итальянский "Наполи" и обыграло соперника со счетом 4:1.

Судьба матча было решена во втором тайме, когда игроки украинского клуба забили четыре гола в ворота соперников.

Итальянцы действовали на равных с юношами "Динамо" лишь в первом тайме. А на 25-й минуте и вовсе вышли вперед благодаря автоголу хозяев поля. Лигуори принял мяч на правом фланге, прошел Дубинчака и Миколенко, после чего прострелил к вратарской - Тимчик пытался выбить мяч подальше, но попал в Алибекова, от ноги которого тот залетел в ворота.

Однако, во втором тайме картина игры резко изменилась. На 50-й минуте "Динамо" сравнивает счет. Леднєв блестящей передачей запускает в прорыв Русина, Назарий входит в штрафную и мощно пробивает - мяч от перекладины влетает в ворота. Через 5 минут, на 55-й, киевляне уже повели в счете. Леднєв бросил в прорыв правым флангом Тимчика, тот навесил на дальнюю штангу, куда набежал Михайличенко и попал головой в незащищенный угол - 2:1. На 77-й минуте снова сработала связка Леднєв-Русин. Первый забросил мяч вперед, Назарий поборолся, выиграл борьбу у двух защитников, вышел один на один с голкипером и пробил мимо него. Наконец, на 83-й минуте, Леднєв блестяще исполнил штрафной, положив мяч над стенкой точно в нижний угол - 4:1.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в котором сойдутся основные составы "Динамо" и "Наполи".

Начало игры на НСК "Олимпийский" в 21.45.