Лига чемпионов, 1-й тур, "Динамо" - "Наполи" - 1:2: онлайн-трансляция

Сегодня на столичном НСК "Олимпийский" состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором киевское "Динамо" примет итальянский "Наполи".

Киевское "Динамо" впервые сыграет с "Наполи", который лишь в третий раз попал в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

Чемпион Украины в 16-й раз попадает в групповой этап и надеется по меньшей мере повторить результат прошлого сезона, когда команда впервые с сезона 1999/00 дошла до 1/8 финала. Весной киевлян в четвертьфинал не пустил "Манчестер Сити", победивший на выезде (3:1) и сыгравший по нулям в ответном матче. В Киеве прервалась беспроигрышная серия киевлян из десяти домашних еврокубковых матчей, которая началась в феврале 2014 года.

Украинский клуб одержал всего две победы в 20 встречах с итальянскими командами (В2 Н6 П12). Оба успеха пришлись на матчи с "Ромой" на групповом этапе ЛЧ-2004/05. В первом поединке в Риме хозяевам было засчитано техническое поражение со счетом 0:3 - матч был прерван из-за брошенного с трибун предмета в судью Андерса Фриска. В ответной игре победило "Динамо" - 2:0.

Вице-чемпион Италии в последний раз играл в Лиге чемпионов в сезоне 2013/14, где выиграл все домашние матчи группового этапа, победил на выезде "Олимпик", но уступил в гостях "Арсеналу" и дортмундской "Боруссии". В итоге "Наполи" не сумел выйти из группы, набрав 12 очков, - больше, чем любая другая из команд, не пробившихся в плей-офф.

В дебютной кампании "Наполи" в Лиге чемпионов в сезоне 2011/12 команда дошла до 1/8 финала, где уступила "Челси". Несмотря на домашнюю победу со счетом 3:1 неаполитанцы проиграли в Лондоне в дополнительное время - 1:4.

"Наполи" ранее пересекался с клубами из Украины всего дважды. В полуфинале Лиги Европы-2014/15 неаполитанцы уступили "Днепру" (1:1 дома и 0:1 в Днепропетровске). Команды также встречались на групповой стадии Лиги Европы-2012/13. "Наполи" уступил на выезде (1:3), но затем взял верх на своем поле - 4:2.

Матч "Динамо" - "Наполи" начнется на НСК "Олимпийский" в 21.45.

ТВ-трансляцию матча проведут каналы "Украина" и "Футбол 1".

Добрый вечер!

Мы начинаем!!!

Стали известны стартовые составы команд:

"Динамо": 1. Шовковский, 5. Антунеш, 24. Вида, 34. Хачериди, 15. Цыганков, 16. Сидорчук, 17. Рыбалка, 19. Гармаш, 27. Макаренко Е., 10. Ярмоленко, 11. Жуниор Мораес.

Запасные: 72. Рудько, 9. Морозюк, 18. Корзун, 29. Буяльский, 32. Федорчук, 20. Гусев О., 7. Гладкий.

Наполи: 25. Пепе Рейна, 2. Хюсай, 31. Гулам, 26. Кулибали, 33. Альбиоль, 5. Аллан Лурейро, 8. Жоржиньо, 14. Мертенс Д., 17. Гамшик, 7. Кальехон, 99. Милик.

Запасные: 22. Сепе, 19. Максимович, 11. Маджо, 20. Зелински, 42. Диавара А., 23. Габбьядини, 24. Инсинье Л.

Итак, старт новой Лиги чемпионов. Год назад киевляне впервые с сезона 1999/2000 вышли в плей-офф турнира, 1/8 финала. И уже сейчас, понятное дело, у фанатов повышенные требования к подопечным Сергея Реброва.

Удастся ли?

Уже первый матч группового этапа - с итальянским "Наполи", на своем поле - скажет о многом. В группе, где все 4 команды приблизительно равны, дома терять очки нельзя ни в коем случае.

ПОЕХАЛИ!

Почти заполненный НСК "Олимпийский" "бушует под звуки гимна Лиги чемпионов, Как всегда, завораживающее действо.

1. Матч начался! Мяч с центра поля развели игроки "Наполи". С сризу же Сидорчук упускает шикарный момент - удар с центра поля - Рейна едва успел выбить мяч из-под перекладины.

2. Угловой разыграли киевляне - на сей раз Сидорчук бил под острым углом, мяч пролетел мимо ворот.

3. "Наполи" пытается провести атаку, но она получается невнятной. Мяч легко забирают защитники и отпасовывают Шовковскому.

4. Получилось у итальянцев успокоить игру после бурного начала в исполнении хозяев поля.

5. Хачериди "зарабатывает" первый угловой для гостей. После подачи корнера Шовковский спокойно выбивает мяч к центру поля.

6. Антунеш пытался что-то сотворить у ворот Рейны, но ничего опасного не получилось - удар мимо ворот.

7. Милик, в свою очередь, оказался на опаснейшей позиции. Киевлянам повезло - нападающий в пложении "вне игры".

8. Хачериди фолит в центре поля. Пока неопасно - карточкой даже не пахнет.

9. Предупрежние - Сидорчук. Грубая игра против Мертенса. Неужели это я накаркал... с карточкой...

10. Пока что позиционными выходят атаки у неаполитанцев. От того - совершенно неопасными.

11. Антунеш едва не "привез" момент к своим воротам после явно неудачного паса на Шовковского. Португалец нейтрализовал навес Гамшика, но мог сам напортачить.

12. И вновь Милик находится на опаснейшей позиции. В районе 11-метровой отметки потерял мяч в борьбе с защитниками киевлян.

13. Теперь Гамшик оказался на опаснейшей позиции, но пробил прямо в защитника. Только угловой.

14. Подали итальянцы угловой - Альбиоли пробил намного выше ворот.

15. Гулам грубо фолит - судья ограничивается устным предупреждением.

16. Редкая атака "Динамо" завершается тем, что Гармаш и Антунеш теряют мяч у кромки поля - от ворот.

17. Ярмленко идет в атаку и теряет мяч в борьбе с защитником - аут.

18. РЫБАЛКА!!!!! Опаснейший момент, но мяч после его удара попал в защитника и ушел на угловой. Кстати, мяч попал в руку защитнику, если что...

19. Ярмоленко навесил с углового - итальянцы отбились.

20. Гулам грубо играет в столкновении с Ярмоленко - и вновь без карточки. Зато опасный штрафной для киевлян.

21. Удар Ярмоленко со штрафного - мимо ворот.

22. Цыганков прошел по левому флангу и навесил - неточно, да и в принципе неопасно...

23. Еще одна подача с фланга - на сей раз Мораеса. Прямо на голову защитнику "Наполи".

24. Теперь Ярмоленко шел по правому флангу. Мяч почти у его головы "снял" ногой Кулибали. Опасно получилось, но в рамках правил.

25. Мертнес оказался в опасной близости оо ворот, но на скорости не смого обравотать мяч. Шовсковский введет мяч в игру от ворот.

26. ГОООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! ГАРМАШШШШШШШ!!!! 1:0

27. Классическая трехходовка. Ярмоленко навесил с фланга - Цыганков сбросил головой - Гармаш с разворота пробил в дальний угол ворот.

28. И вновь идет в атаку "Динамо"... Ярмоленко теряет мяч в аут, в борьбе с защитниками.

30. Хачериди фолит в центре поля и бежит спорить с судьей. Арбитр резким жестом останавливает защитника киевлян.

31. Грубейшая ошибка Гамшика в центре поля едва не привела к голевой атаке киевлян. Но, далеко не вовремя захлебнулся атакующий порыв команды.

32. Гамшик получил мяч, находясь в острой позиции, но - оффсайд.

33. ВИДА!!! Шикарным "блоком" перехватывает мяч и прерывает опаснейшую атаку "Наполи".

34. Цыганков очень хорошо сегодня играет на фланге - сколько мячей уже спас для "Динамо".

35. ГОЛ - 1:1. Милик...

36. Ошибся Вида, потеряв буквально на секунду своего игрока, чего хватило итальянцам для того, чтобы сравнять счет.

37. Гамшик фолит в борьбе с Ярмоленко. Грубо, но вновь без карточки со стороын арбитра.

39. Макаренко перехватывал мяч у защитника возле штрафной "Наполи" - с нарушением правил.

40. Заметно успокоилась игра в последние минуты, после того как гости сравняли счет.

41. Гулам опасно прошел по влангу и пытался навесить в центр штрафной "Динамо" - мяч попал в защитника киевлян.

42. Мертенс ворвался в штрафную и пробил с острого угла - мимо.

43. Теперь уже киевляне ытаются успокоить игру, катая мяч поперек поля.

44. Затяжная атака "Наполи" заканчивается тем, что Кальехон простреливает - Рыбалка блокирует мяч.

45. Арбитр добавил к основному времени тайма 1 минуту.

45+1. ГОЛ!!! МИЛИК... на послдених секундах тайма... После серии рикошетов и верховой борьбы...

ПЕРЕРЫВ

Э-э-э... совершенно неоднозначный получился первый тайм. Порыв киевлян был виден в самом начале. Яркий, красочный порыв. Широкие атаки, с использованием флангов, удары с центра поля, в надежде на авось, которые едва не увенчались голом... Все это увенчалось вполне закономерным первым голом Гармаша.

Увы... Все это закончилось с ответным голом "Наполи". После этого хозяева поля стали куда расчетливее, прагматичнее, в конце концов, куда боязливее.. Команда Реброва играла в совершенно другой футбол и второй гол откровенно назревал. Кто знает, не случись его до перерыва, возможно, второй тайм команды начали бы с другими эмоциями. Теперь же киевлянам нанесен серьезнейший психологический удар. И тренерский талант Реброва - умение звести команду с пол-оборота - важнейшее, что должен проявить наставник в перерыве.

Получится ли?...

Второй тайм начался

46. Киевляне развели мяч с центра поля.

47. Вида упустил мяч в аут в ходе атаки "Динамо".

48. В продолжении атаки Цыганков ворвался в штрафную, но упустил мяч в силовой борьбе с защитниками.

49. В ответной атаке Милик на острие - бьет прямо в защитника.

50. Антунеш навешивает с фланга в атаке "Динамо" - мяч приходит прямо в руки вратаря.

51. Гамшик опасно навешивал на Мертенса - Шовковский в отчаянном прыжке перехватил мяч.

52. Хороший розыгрыш углового получился у "Динамо" - защитник лишь в последний момент перехватил мяч и выбил его ближе к центру поля.

54. Рыбалка после паса Ярмоленко бьет по воротам с дальней дистанции - выше ворот.

55. Предупреждение Гармашу - симуляция после столкновения с соперником.

56. Антунеш грубо нарушил правила - судья вновь лоялен, без предупреждения.

57. Еще одна опаснейшая атака киевлян - Ярмоленко теперь пасовал на Сидорчука - защитники блокировали удар последнего.

58. Мертенс вышле на опаснейшую позицию, но его удар заблокировал Хачериди - угловой.

59. Подача уголового очень сильная. Мяч ушел далеко за пределы штрафной площади.

60. Киевляне спокойно контролируют мяч в центре поля.

61. Гамшик бьет с дальней дистанции - намного выше ворот.

62. Замена у "Наполи" - Зелински вместо Гамшика.

63. Мертенс наносит шикарный удар с угла штрафной площади - "Динамо" спасает штанга. Защитники выбивают мяч на угловой.

64. Гости подают угловой - Шовковский выбивает мяч на второй угловой.

65. Второй угловой - серия рикошетов и мяч у Шовковского.

66. Предупреждение Милику - грубая игра.

68. Удаление Сидорчука - симуляция. Пытался "выпросить" пенальти у арбитра игрок "Динамо"...

69. Ярмоленко прошел по флангу и заработал угловой.

70. Ничем не завершился угловой - численное меньшинство слишком сильно отражается на игре команды.

71. Антунеш подал на одинокого в центре штрафной площади Мораеса - тот естественно не получает мяч, защитники проворнее.

72. Замена у "Наполи" - Инсинье вместо Мертенса.

72. Инсинье сразу активно пошел в атаку и... сразу попал в положение "вне игры".

73. Антунеш заработал угловой, благодаря неуклюжим действиям вратаря "Наполи".

74. Гусев подал угловой - итальянцы без труда выбили мяч за пределы поля.

75. Второй угловой подряд - кивеляне разыгрывают мяч, но вновь неудачно.

76. Зрителей повеселил момент столкновения Ярмоленко с боковым арбитром. Чисто игровой эпизод.

77. Третий угловой подряд - Вида пробил по воротам, неточно.

78. Игроки "Наполи" катают мяч в центре поля. Похоже, их все устраивает...

79. Гусев сместился к центру поля в надежде обострить атаку, но потерял мяч в борьбе с защитниками.

80. Милик едва не получил мяч в опаснейшей близости от ворот "Динамо", оторвавшись от Виды, но так и не доглал мяч, упустив его за лицевую линию.

81. Замена у "Динамо" - Корзун вместо Рыбалки.

82. Замена у "Наполи" - Габбьядини вместо Милика.

83. Грубый фол в центре поля Макаренко - судья вновь либеральничает, без карточки.

84. Гармаш получил мяч из глубины поля в опасной позиции, но не смог его обравотать и упустил в борьбе с защитниками и вратарем.

85. В ответной атаке Габбьядини не смог вовремя среагировать на пас из глубины поля - мяч у Шовковского.

86. Замена у "Динамо" - Гладкий вместо Мораеса.

87. Гармаш зарабатывает штрафной в опаснейшей позиции - шанс для киевлян.

88. Ярмоленко бьет с 22 метров - намного выше ворот... Упущен шанс...

89. В ответной атаке игрок "Наполи" оказался в оффсайде. Хотя, стоит отметить, вновь было очень опасно.

90. Арбитр добавил к основноме времени тайма 3 минуты.

МАТЧ ОКОНЧЕН

Спасибо за внимание

До свидания